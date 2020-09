Il decalogo per il new normal della mobilità italiana

5 - Applicare tecniche di precision marketing avanzate, per gestire le informazioni ai clienti e stimolare efficacemente il riavvio del viaggio. Occorre valutare il lancio di un grande piano di armonizzazione dei dati sull'offerta di mobilità , che renda accessibili per tutti i cittadini l'informazione e l'acquisto di soluzioni di viaggio integrate, superando l'estrema frammentazione attuale.

6 - Monitorare l'evoluzione della domande di mobilità e le attese dei consumatori per ciascun segmento di mercato, così da avere visibilità sia delle perdite rispetto allo scenario COVID-19, sia dell'efficacia delle azioni intraprese per ripristinare la fiducia dei consumatori.

7 - Trasformare l'offerta nell'ottica di una maggiore efficienza, cogliendo l'occasione per avviare un percorso di progressiva ottimizzazione dei costi nelle attività meno performanti, nonché una revisione delle strategie di sviluppo aziendale pre-COVID-19.



8 - Sviluppare soluzioni "green" per una mobilità più sostenibile, con interventi volti a dare all'Italia un ruolo di primo piano nel loro sviluppo e utilizzo, garantendone la realizzazione su tutto il territorio nazionale e intercettando le possibilità di finanziamento legate alla strategia Green Deal dell'Unione Europea.

9 - Promuovere il digital upskilling, investendo nella formazione per lo sviluppo di competenze digitali lungo tutta la catena del valore del settore. Il digital upskilling è infatti condizione essenziale per rendere gli operatori del settore protagonisti della sfida di digitalizzazione sia lato operation sia in termini di commercializzazione dell'offerta di mobilità ai consumatori.

10 - Rendere più resiliente ed integrato il sistema della mobilità . Occorrono piani ben strutturati di service & business continuity per essere meglio preparati in caso di future situazioni avverse. Bisogna inoltre progettare e realizzare il potenziamento delle infrastrutture di trasporto tenendo conto delle nuove esigenze di sicurezza e di capacità , a partire dal completamento dei collegamenti ad alta velocità e da una migliore connessione tra sistema ferroviario e grandi hub del sistema quali porti ed aeroporti.



Secondo Paolo Guglielminetti, Partner PwC Italia e Global Railways & Roads Leader, "la ripresa della mobilità delle persone, in condizioni di sicurezza e sostenibilità è condizione indispensabile per la ripresa economica, ma la transizione verso una nuova normalità non può essere caratterizzata dall'attesa per un ritorno alla vecchia mobilità . Per accelerare il recupero della fiducia da parte dei consumatori, sono necessari politiche attive di mobility management, il potenziamento del sistema di traporto locale volto a massimizzarne capacità , resilienza, controllabilità e, soprattutto, completezza, qualità e puntualità dell'informazione al pubblico. Tutto questo, però, deve accompagnarsi allo sviluppo di soluzioni di digitalizzazione avanzate".