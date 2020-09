Lavoro: servono più laureati e diplomati specializzati

Inoltre, confrontando il fabbisogno di laureati richiesto dalle imprese con l'offerta prevista di neo-laureati - senza considerare anche la componente di laureati disoccupati - risulta nel totale una situazione di equilibrio, ma con notevoli differenziazioni scendendo a livello dei singoli indirizzi: si potrebbero così verificare a livello nazionale situazioni di carenza nell'offerta di competenze medico-sanitarie (con 13.500 figure mancanti mediamente ogni anno), come nei diversi ambiti scientifici e dell'ingegneria. Mentre al contrario eccedenze di offerta si potrebbero verificare negli ambiti politico-sociale o linguistico.

Le previsioni relative al fabbisogno di diplomati (35% del totale), ripropongono la preminenza dell'indirizzo amministrativo, con un fabbisogno stimato nel quinquennio di 260mila unità , seguito da industria e artigianato, che richiederà 243mila diplomati (per il 39% nell'indirizzo meccanico e per il 24% nell'elettronica), dai licei (137mila unità ), turismo (78mila unità ) e socio-sanitario (66mila unità ).



Per quanto riguarda il confronto domanda e offerta di neo-diplomati, si osserva una situazione di eccesso di offerta per i licei e per l'indirizzo tecnico del turismo, enogastronomia e ospitalità .

Infine, per quanto riguarda la domanda di occupati per gli indirizzi dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), si stima che il fabbisogno si concentrerà in prevalenza negli indirizzi ristorazione (155mila unità ), benessere (113mila unità ), meccanico (100mila unità ), servizi di vendita (64mila unità ) e amministrativo segretariale (51mila unità ). In generale, il mismatch domanda-offerta per l'istruzione e formazione professionale si presenta eclatante, essendoci un'offerta complessiva in grado di soddisfare solo il 60% della domanda potenziale (fabbisogno medio annuo di 137mila unità contro un'offerta annuale di appena 85mila unità ), con situazioni ancora più critiche per gli indirizzi della meccanica, del legno-arredo, della logistica e dell'edilizia.



Il forte incremento previsto per la domanda di profili laureati, da una parte, e di qualifiche professionali dall'altra parte, conferma gli effetti di polarizzazione del mercato del lavoro che conseguono alle grandi trasformazioni in atto, dove sono sempre più necessarie competenze tecnico-scientifiche elevate e capacità digitali. Questo fenomeno sta comportando per i diplomati una riduzione delle opportunità lavorative; i lavoratori senza un titolo universitario hanno una maggiore probabilità di essere impiegati in occupazioni di bassa competenza. In questo contesto diventa fondamentale strutturare adeguatamente l'offerta formativa degli istituti professionali e rafforzare l'intera filiera dell'istruzione tecnica superiore (ITS). Nei Paesi con forti sistemi formativi "duali" è stato favorito l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani dotandoli delle competenze chiave che sono immediatamente richieste dalle imprese.