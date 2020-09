Tutte le strade portano all'Intelligenza Artificiale

Rolando Grandi (La Financière de l'Echiquier): l'ondata del digitale sta rimodellando il volto del turismo e reinventando la customer experience

"Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno", scriveva Maupassant. A più di un secolo di distanza questa realtà inesplorata assume una nuova dimensione per l'industria dei viaggi, in profonda trasformazione e plasmata dall'Intelligenza Artificiale (AI).

La chiave sta nel sorriso

Nell'"hotel del futuro", il sorriso è la chiave che apre la serratura intelligente di una camera, la voce gestisce le luci e un robot garantisce il room service in qualsiasi momento. Gli smart hotel ultra-connessi esistono già in Cina dove il gigante dell'eCommerce, Alibaba, nell'intento di rivoluzionare il settore alberghiero, ha aperto nel 2019 un hotel totalmente automatizzato e robotizzato a Hangzhou. Altre strutture hanno aperto i battenti a Shanghai, in collaborazione con l'app WeChat. Dallo smartphone utilizzato per prenotare la camera (intelligente) e per scegliere l'orientamento della stanza e l'arredamento, si possono effettuare il check-in e il check-out, chiamare l'ascensore e ordinare un'anatra alla pechinese.