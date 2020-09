GDPR in Italia: a che punto siamo?

Non meno importante è quanto emerge dalle motivazioni che stanno dietro le sanzioni comminate: la violazione più ricorrente è quella relativa all'insufficienza di basi giuridiche per il trattamento dei dati. Questo significa che, a due anni dall'entrata in vigore della normativa, troppe aziende non hanno ancora chiaro quali dati possano conservare e per quali finalità. Su questo forse è mancata una riflessione sufficientemente profonda.

Se per ragioni di business le aziende devono processare dati di terzi, il GDPR ha introdotto alcune limitazioni a tutela dei consumatori e per rispettarle, devono avere chiaro quali dati raccolgono, come li utilizzano e per quanto tempo, in modo da poter limitare tempi e modi al minimo indispensabile, come è nello spirito della normativa.

Per questo, un supporto specialistico può essere importante, soprattutto per le realtà più piccole, che spesso non hanno un esperto di dati né un responsabile legale in house. In questo modo, sarà possibile per loro procedere all'analisi e alla revisione dei processi di raccolta, all'utilizzo e alla conservazione delle informazioni che permettano di rispettare le normative senza impatto sul business aziendale.