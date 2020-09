Il consumatore è sempre più interconnesso

La tendenza del mercato è più che chiara: le vendite al dettaglio si stanno integrando sempre più nel mondo online, offrendo esperienze self-service personalizzate, standardizzando la gestione o consentendo di scalare le capacità digitali necessarie per aumentare la fidelizzazione dei clienti.

Tutta questa trasformazione digitale è possibile grazie alla Piattaforma Equinix, la più grande piattaforma di interconnessione, che permette alle aziende dei cinque continenti di connettersi facilmente e privatamente attraverso 200 data center presenti in oltre 55 mercati, consentendo così la massima portata e capacità geografica.

Equinix lavora per le imprese per connettere i loro consumatori all'interno dei loro canali nel mondo digitale, offrendo una copertura globale di localizzazione e un'interconnessione dei dati in modo privato e in completa sicurezza. Allo stesso tempo, integra, standardizza e semplifica il controllo della gestione e dell'archiviazione di tutte le informazioni.



Le aziende retail che vogliono essere competitive devono essere consapevoli di dover offrire un'esperienza di shopping omnicanale, dove le diverse possibili modalità di acquisto di un prodotto o di un servizio sono naturalmente integrate. Costruire punti di scambio di acquisto e vendita tra clienti e negozi in una piattaforma di connessione dinamica permette - oltre a poter prevedere le abitudini che gli acquirenti avranno in un dato momento - di personalizzare completamente i servizi, i prodotti e i messaggi che si vogliono inviare loro per attirare l'attenzione su qualcosa che si adatta ai loro interessi. Così, in un mondo digitale e interconnesso, tutti possono trarne vantaggio.

Emmanuel Becker, Managing Director di Equinix Italia