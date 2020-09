Come progettare una strategia di marketing per la ripresa

I social media, i blog e le campagne email sono indubbiamente importanti ma è altrettanto essenziale concentrarsi sui fondamenti delle proprie attività di marketing per valutare correttamente come prepararsi al mondo dopo il coronavirus per offrire il meglio ai propri clienti attuali e potenziali. Le famose "4 P" del marketing internazionale hanno ancora un ruolo fondamentale.

Molte aziende stanno riscoprendo questi elementi per muoversi su basi più solide. Alcune aziende come Target, Walmart e Aldi hanno deciso di offrire momenti di apertura dedicati ai clienti più vulnerabili per fornire un'esperienza migliore durante il coronavirus. Invece, PepsiCo ha intrapreso azioni di vendita diretta ai clienti. Entrambi gli esempi mostrano come un cambio del paradigma distributivo possa contribuire a dare una spinta al proprio business - anche in momenti di crisi.



Con la stessa vision, Trustpilot, di recente, ha rivisto la propria strategia di piani e prezzi. Grazie a una ricerca tra i clienti attuali e i potenziali interessati, si è scoperto che semplificando l'offerta di prodotti, raggruppando le funzioni più rilevanti per i clienti e rendendo i prezzi più trasparenti, si poteva generare crescita.

Questo progetto era iniziato già prima della pandemia, ma è stato portato avanti in buona parte nel bel mezzo dell'emergenza coronavirus. Un timing che ha portato i suoi frutti. Questo cambiamento strategico ha reso l'azienda più appetibile, dal momento che adesso i brand necessitano di una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei servizi di recensioni. Quando arriva una crisi, non c'è niente di più importante che avere delle fondamenta solide su cui poggiarsi, tra cui una valida ricerca di mercato, una chiara mappatura del mercato e un'ottima distribuzione dei propri servizi.



Anche per questo Trustpilot ha deciso di presentare la nuova funzionalità legata alle recensioni delle sedi, permettendo alle aziende con diversi negozi di raccogliere e gestire il feedback dei clienti per ciascuna sede aziendale. In un momento in cui gli acquisti locali sono in aumento e potrebbero assumere un ruolo fondamentale nell'epoca dopo il coronavirus, monitorare la performance delle filiali locali è importante sia per i consumatori che per le aziende.

Da ciò si evince come sia essenziale rivedere le proprie strategie di marketing anche se il periodo potrebbe in realtà suggerire di muoversi il meno possibile, in quanto l'ascolto continuo del cliente può offrire sempre nuovi spunti per continuare a migliorare e favorirne un experience in linea con i tempi. Motivo per cui, le strategie di marketing post-coronavirus dovranno tenere sempre più in considerazione parametri multipli, come le sopracitate 4P, e piattaforme multiple, così che l'omnicanalità possa costituire ulteriore elemento di supporto. Sono i primi passi per uscire da questa crisi in modo più consapevole.



Jan Jivmark, Acting Chief Marketing Officer, Trustpilot