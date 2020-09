Ma come? E quali sono gli effetti? L'educazione digitale è il primo passo per garantire un uso sicuro e responsabile della piattaforma: lo scopo di questo libro è fornire una lettura psicologica di Instagram in modo da comprendere il suo dispiegarsi nella delicata fase di ricerca di sé, tipica degli adolescenti. All'interno del volume è anche presente un contratto da far firmare ai propri figli prima di iscriversi ad Instagram con una scheda di approfondimento per adolescenti e genitori.

Giuseppe Riva Professore ordinario di Psicologia della Comunicazione e Psicologia e nuove tecnologie della comunicazione all'Università Cattolica di Milano. È presidente della Associazione Internazionale di CiberPsicologia (I-ACTor). Si occupa da diversi anni di prevedere e analizzare i processi di cambiamento che hanno la loro origine nell'interazione con i nuovi media digitali.



Clelia Malighetti Psicologa e ricercatrice, progetta percorsi di potenziamento dell'immagine del corpo e della percezione corporea in ambito adolescenziale e clinico. I suoi interessi riguardano principalmente l'analisi dell'esperienza corporea nell'interazione sociale e con la tecnologia. Con la sua attività di ricerca vuole aiutare le persone ad aumentare la propria autostima e autoefficacia.

Titolo: Psicologia di Instagram

Autori: Giuseppe Riva e Clelia Malighetti

Editore: Edizioni San Paolo

Pagine: 160









