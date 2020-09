Innovazione e tecnologia al tempo del COVID-19 - Punto e a capo

Con il bluetooth controlliamo la distanza da una persona, ma non inficia un possibile contatto con superfici infette.

Ma in mancanza d'altro, è già qualcosa. Mi fa invece specie leggere che Apple e Google, le aziende che di fatto controllano il mercato dei sistemi operativi degli smartphone, vogliano bypassare le varie app e dialogare direttamente.

Qui il problema privacy diventa davvero rilevante e non so quanto la sicurezza dell'umanità possa essere posta nelle mani di due sole aziende.

E' interessante notare che molte startup hanno portato innovazione e creatività in ambiti riguardante la salute, dalle mascherine ai respiratori e valvole d'ossigeno, ma poco in termini di ricerca di sistemi che potessero rallentare la diffusione del COVID-19.



Un fatto veramente curioso, perché molte energie e risorse a disposizione poche idee che le possano attrarre.

Siccome la battaglia contro il coronavirus non è rapida, c'è tempo per recuperare, ma all'orizzonte non si vedono grandi cose, e non mi riferisco solo a prodotti, ma anche a livello di servizi, per esempio, per migliorare la didattica a distanza, dove si è sostanzialmente rimasti alle innovazioni introdotte in aprile.

Una cosa davvero strana e curiosa: tanto interesse, tanta partecipazione e poca innovazione.

C'è ancora spazio per recuperare, ma si è perso davvero molto tempo.