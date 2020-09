Forum Banca 2020 raddoppia: un evento in due formati

La Main Conference di Forum Banca (24 settembre) rappresenta un'occasione per entrare in contatto con oltre 600 manager e decision maker del mondo bancario: grazie alla sua natura ibrida, l'appuntamento aumenta ulteriormente le sue potenzialità, andando incontro alle esigenze dei partecipanti e di tutti coloro che sono interessati a prendere parte alla nuova edizione.

La presenza fisica in evento assicura alla platea sia di potersi confrontare di persona con i massimi esperti bancari per sapere che cosa hanno messo in atto in questi mesi per accelerare una trasformazione digitale già avviata, sia di incontrare fisicamente i colleghi del mondo bancario, oltre ad assistere agli interventi degli oltre 100 relatori che presenteranno progetti in essere e le sfide che attendono le aziende del mondo bancario nei prossimi mesi.

Sarà inoltre possibile partecipare attivamente ai lavori dal proprio computer prendendo parte ai dibattiti in virtuale ed in completa sicurezza. Diversi i benefit di questa modalità, come: possibilità di approfondire i temi più caldi del momento, sfruttare i mezzi messi a disposizione dalla tecnologia per essere aggiornato su quali soluzioni tecnologiche possono migliorare i processi bancari e dare una spinta alla digitalizzazione degli asset, possibilità di fruire dei contenuti sulla piattaforma online anche dopo l'evento, risparmio di tempo e annullamento dei costi di trasferta.



La piattaforma scelta da IKN Italy, basata sull'AI, è semplice e intuitiva e consente la miglior profilazione di tutti i partecipanti sia nel fisico sia nel virtuale. Offre la possibilità di matching con i prospect e di organizzare meeting, sia da remoto sia in evento.

Un'altra importante novità di Forum Banca riguarda l'agenda: si svolgeranno, infatti, sette mini eventi in un unico congresso. Al momento: dell'iscrizione, sarà possibile scegliere a quale evento prendere parte tra:

- Customer Engagement& Experince in Banking;

- Tech& Digital in Banking;

- AI & Data in Banking;

- Trusted;

- NPL e Rischio Credito (invitation only);

- Payment (invitation only);

- Fintech Smart Village.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma: https://www.forumbanca.com









