La complessità applicativa non deve essere un ostacolo all'innovazione nel retail

Le aspettative del cliente

Molte aziende sono consapevoli che conoscere il proprio cliente a 360 gradi è un importante elemento di differenziazione. Molto spesso è però complicato avere questa visione unica e completa, e ciò è spesso evidente agli occhi del cliente stesso. Un esempio classico è l'essere contattati più volte dalla stessa azienda con l'invito a valutare prodotti e servizi, che magari usiamo già da anni.

Nel commercio al dettaglio, come in molti altri settori economici, i dati sono fondamentali, eppure solo il 65% dei dati presenti nei sistemi aziendali viene sfruttato per ricavarne delle informazioni rilevanti. Il motivo è spesso legato alla difficoltà di mettere in comunicazione le decine di applicazioni aziendali e abbattere i molteplici silos all'interno dei quali i dati sono presenti.



I sistemi sono numerosi e di diversa natura (software di eCommerce, piattaforme di assistenza clienti, ERP, CRM, Supply Chain ecc.), e distribuiti in ambienti ibridi, on-premise e cloud; tale tipologia di scenario è spesso ulteriormente complicato da fenomeni di fusioni ed acquisizioni aziendali.

In questo ambiente complesso e molto eterogeneo, i responsabili IT si trovano a fronteggiare numerose difficoltà per realizzare l'integrazione necessaria a supportare le iniziative di "customer centricity". Difficoltà che in numerosi casi, per via delle dinamiche di espansione aziendale, comportano l'onere di dover gestire i sistemi esistenti oltre a doversi accollare il debito tecnico derivante dalle società acquisite.

Fortunatamente, grazie alla disponibilità delle nuove tecnologie d'integrazione iPaaS, la corsa all'innovazione può rivelarsi un successo e gli ostacoli sin qui descritti possono essere superati con maggiore semplicità e velocità .



Semplificare l'integrazione grazie alle soluzioni iPaaS

Un'iPaaS è una piattaforma di integrazione che si propone alle aziende come un servizio piuttosto che un ulteriore sistema da gestire ed è costituita da un insieme strumenti ideati per lavorare in modo estremamente sinergico tra di loro. L'iPaaS permette di mettere in comunicazione applicazioni e dati, di qualsiasi tipologia e dovunque essi si trovino.

La piattaforma Boomi offre un'ampia gamma di servizi di integrazione As-a-Service atti a semplificare e accelerare il flusso dati tra le applicazioni.

Il set di strumenti della piattaforma Boomi si colloca in 5 ambiti principali:

- Un potente motore di integrazione cloud native di classe Enterprise, dotato di numerosi fattori distintivi rispetto a numerose piattaforme classificate con la stessa denominazione iPaaS;



- Un modulo di "Master Data Hub" per tenere sincronizzate tutte le fonti dati e gestirne il governo e la qualità ;

- Un modulo di gestione B2B per semplificare lo scambio di documenti EDI con fornitori, business partner e genericamente con "Stakeholder" esterni all'azienda;

- Tutti gli strumenti necessari alla gestione dell'intero ciclo di vita di un'API in un ambiente ibrido;

- Un framework grafico di sviluppo rapido delle applicazioni (Zero Code Rapid App Development Framework) per la formalizzazione, automazione e gestione di processi di business. Tale ambiente sfrutta tutti gli altri strumenti della piattaforma affinchè i dati siano disponibili alla persona ed al momento giusto al fine di supportare le decisioni di business.

Fabio Invernizzi, Sales Director EMEA South di Boomi