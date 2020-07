AI, il fascino di una codificazione ad hoc

Un testo, nelle intenzione di tutti gli autori, che mira a divulgare, così, tematiche quali le responsabilità da Intelligenza Artificiale e da algoritmo, così come da smart product e da veicoli autonomi; gli "smart contract"; i diritti della persona e le frontiere dello "human enhancement" come della privacy; le privative e i diritti d'autore sulle invenzioni e sulle opere robotiche; le emergenti problematiche societarie, antitrust, concorrenziali e nei rapporti di lavoro; i provvedimenti algoritmici e la cosiddetta giustizia predittiva; la cybersecurity; la "personalità elettronica", la "comunicazione promozionale del futuro".

Parlare oggi di AI non significa solo regole, ma anche dilemmi di ben maggiore portata. Basti pensare al delicatissimo tema della decisione robotica (prezioso in tale senso il contributo del Presidente del tribunale di Milano Roberto Bichi); oppure l'applicazione che si potrà fare in campo fiscale, tra nuovi tributi e ulteriori incentivi (Antonio Uricchio).



Molti, come è facile comprendere, i settori interessati. Tutta la parte del diritto dei contratti, della creazione dell'opera dell'ingegno (con conseguente titolarità dei diritti), e ancora la responsabilità civile per quanto definito dall'AI in merito ad un rapporto.

Insomma, occorre una codificazione, che sostituisca il maldestro tentativo di estendere interpretativamente concetti, istituti e regole ad una realtà tutta nuova. Non è un problema da poco: del resto le grandi codificazioni nella storia dell'uomo hanno richiesto tempo e fatica.

Avere già una prima infarinatura del tema, nelle sue diverse articolazioni, è un buon viatico. Ecco perché chiudiamo la rubrica, prima della pausa estiva, con questo testo. Chi ha interesse e voglia, sa cosa leggere nelle prossime settimane.

Chissà non sia la tanto venerata AI a toglierci dagli impicci della pandemia futura?



Titolo: Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica

Autore: Ugo Ruffolo

Editore: Giuffré Francis Lefebvre

Pagine: XXIV - 650



@federicounnia - Consulente in comunicazione

@Aures Strategie e politiche di comunicazione

@Aures Facebook