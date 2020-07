Per i CISO i dipendenti rendono la loro azienda vulnerabile agli attacchi informatici

Gli attacchi informatici possono avere un impatto finanziario e d'immagine devastante e di vasta portata per le imprese. I CISO italiani hanno evidenziato che i danni al brand e alla reputazione sono il principale pericolo legato alla cybersecurity (87%), seguiti dalla perdita di dati (80%) e dalle interruzioni dell'attività e dell'operatività (74%).

I CISO sono ben consapevoli del fatto che investire in una solida difesa informatica è fondamentale, poiché il 76% di loro vorrebbe avere un budget più elevato per la sicurezza informatica. In generale, i CISO sono abbastanza fiduciosi (63%) che la loro azienda sia ben preparata ad affrontare gli attacchi informatici, e il 59% di loro si fida effettivamente delle soluzioni e delle tecnologie di cui dispone.

Se le tecnologie sono viste dai CISO con fiducia, la situazione appare potenzialmente più problematica all'interno dell'organizzazione, con un netto scollamento tra il Consiglio di Amministrazione e il personale IT. Mentre il 52% dei CISO è d'accordo sul fatto che la sicurezza informatica rappresenti una priorità per il CdA, solo il 21% ritiene che i suoi membri siano ben preparati e in grado di comprendere le tecnologie necessarie per implementare le difese adatte in tema di cybersecurity. Al contrario, il 54% dei CISO si fida del proprio staff di sicurezza e della sua capacità di affrontare i temi della sicurezza informatica.



Dal punto di vista organizzativo, i CISO sono sempre più coinvolti a livello di Consiglio di Amministrazione, e contribuiscono a discutere il budget della sicurezza informatica nel 56% delle organizzazioni italiane, con il consiglio esecutivo coinvolto nel 55% dei casi.

"Una strategia incentrata sulle persone è necessaria per le organizzazioni in Italia, poiché i cybercriminali si rivolgono sempre più ai singoli individui piuttosto che alle infrastrutture, con l'obiettivo di rubare credenziali, assumere il controllo di dati sensibili e trasferire fondi in modo fraudolento", spiega Luca Maiocchi, Country Manager di Proofpoint per l'Italia. "Con la nostra ricerca che rivela come l'85% dei CISO italiani ritenga che i propri dipendenti rendano il proprio business vulnerabile agli attacchi informatici, formazione e consapevolezza sulla cybersecurity, a fianco delle soluzioni tecnologiche più avanzate, si confermano priorità fondamentali in grado fare la differenza tra un attacco tentato e uno effettivamente subito. Insieme alle tecnologie e ai processi, un programma strutturato di formazione dovrebbe essere al centro della difesa informatica di ogni organizzazione".