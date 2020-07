I processi di selezione saranno sempre più digitalizzati

"Nella nostra esperienza - aggiunge Gallesi - sono stati assunti ben il 22% dei candidati senza alcun alcun incontro fisico in azienda né con HR, né con le linee gerarchiche funzionali. Un vero cambio di paradigma da parte delle società italiane. Ci hanno stupito non solo le numeriche, ma anche la tipologi: il 70% delle aziende che ha gestito assunzioni telematiche è una PMI. I settori, oltre ovviamente all'ICT già abituato a questa modalità di selezione, sono i più svariati: i macchinari industriali, l'ingegneria, il petrolchimico o la finanza. I più reticenti, invece, sono i settori dei servizi commerciali, il settore bancario o quello assicurativo".

Come condurre, efficacemente, un processo di selezione telematico? Il primo passo, in caso di selezione senza incontro di persona, è necessario analizzare, in maniera ancora più approfondita, le referenze sui singoli candidati. Permettere infatti ad un HR o ad un futuro responsabile di condividere - ovviamente in accordo con il candidato - la propria storia professionale con un passato datore di lavoro permette di dare ancora maggiore sicurezza nell'avanzamento dei processi di selezione. Un altro elemento molto utile, in particolare alle figure di Direzione del personale, è la somministrazione di Assessment (test di tipo comportamentale) che possano facilitare una visione più completa della persona da inserire, eventualmente, in azienda.



"Questa modalità di selezione - conclude Gallesi - è profondamente diversa da quella tradizionale, ma non è detto che sia meno efficace. Certo, al candidato potrebbero mancare alcuni elementi utili per fare una scelta (ad esempio, la possibilità di vedere di persona l'ambiente lavorativo dove sarà inserito o la possibilità di conoscere futuri colleghi già in fase di selezione), ma sono convinta che nei prossimi mesi i percorsi di ricerca e selezione saranno sempre più fortemente orientati alla digitalizzazione".