I mercati azionari potrebbero mantenersi volatili

Non sarà un contesto facile per gli investimenti e la selettività sarà importante. Gli investitori dovrebbero concentrarsi sulla selezione, essere agili e flessibili e affidarsi a ricerche accurate per valutare opportunità. In particolare, riteniamo opportuno concentrarsi su segmenti del mercato azionario che non hanno ancora registrato pienamente gli effetti dell'attuale e futura ripresa economica globale. In dettaglio, le aree cicliche del mercato sembrano più attraenti di quelle difensive. Dal punto di vista settoriale, privilegiamo la tecnologia e l'assistenza sanitaria e prevediamo che la relativa economicità e la ragionevole qualità possano rendere attraente anche il settore finanziario. Inoltre, prevediamo che le azioni non statunitensi inizieranno a registrare performance migliori su base relativa entro la fine dell'anno, soprattutto se assisteremo a un continuo ribasso del dollaro americano. E in tutti i settori e stili, privilegiamo le aziende che hanno flusso di cassa disponibile elevato e management team creativi nell'utilizzo della cassa e nel prepararsi al mondo post-coronavirus.



Robert C. Doll, CFA Senior Portfolio Manager and Chief Equity Strategist presso Nuveen