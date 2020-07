Mazda rinnova la partnership con LaLiga

Mazda è diventato sponsor di LaLiga all'inizo della stagione 2015-16, quando ha firmato come brand automobilistico ufficiale della lega.

L'azienda giapponese è uno dei 12 sponsor nazionali della lega in Spagna, al fianco di Allianz, Danone, Deliveroo, El Corte Inglés, Mail Boxes Etc., Marqués del Atrio, Renfe, Samsung, Stihl, Sportium e Vitaldent.

Secondo Javier Tebas, presidente di LaLiga, "Continueremo a crescere e portare LaLiga in tutto il mondo. Siamo molto lieti che Mazda continui a fidarsi di noi nelle prossime due stagioni per continuare a lavorare insieme. Mazda fa parte dei quasi 50 marchi che si fidano di noi con cui condividiamo i nostri valori".

Agli sponsor nazionali se ne aggiungono altri globali, come BKT, Budweiser, EA Sports, LiveScore, Panini, Puma e Rexona. Santander, la banca commerciale multinazionale spagnola è lo sponsor principale di LaLiga, siede in cima alla piramide.



Il mese scorso LaLiga ha annunciato un'estensione a lungo termine del suo accordo di sponsorizzazione con lo sviluppatore di videogiochi EA Sports.

EA Sports fa parte del livello dei partner globali della lega spagnola dal 2015 e l'ultima estensione indica che l'associazione durerà fino al 2030.

Fonti interne hanno indicato ai media che il nuovo accordo con EA Sports vale tra 8 milioni di euro e 10 milioni di euro all'anno per tutti i diritti di marketing e di licencing.

EA Sports è partner anche di Barcellona e Real Madrid.









Copyright © 2009-2020 BusinessCommunity.it.