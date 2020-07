Perchè abbiamo sempre più bisogno dei robot (che non ci sostituiranno)

Il caso sopra citato lo dimostra: il lavoro umano resta essenziale e l'Italia può avvantaggiarsi di un know-how significativo nell'impiego della robotica industriale. La nostra manifattura infatti registra una densità media di robot rispetto al numero di addetti impiegati doppia in confronto alla media mondiale (200 robot ogni 10.000 addetti vs. i 99 robot ogni 10.000 addetti a livello globale). Un dato che prelude ad un futuro di "dark factories"? Assolutamente no. La terza industria al mondo per automazione, quella tedesca, annota livelli record di occupazione da 30 anni con una disoccupazione stabile al 5%. Inoltre, i maggiori investimenti di questo settore riguardano appunto soluzioni finalizzate a coadiuvare il lavoro umano come robot collaborativi ed esoscheletri.

L'uomo sarà sempre l?artefice del cambiamento, il vero protagonista della trasformazione grazie a conoscenze e competenze in termini di capacità cognitive e relazionali che non sono trasferibili ad alcuna macchina. La sfida si traduce nel governare un modello di cambiamento che tende a valorizzare le competenze più qualificanti in fabbrica così come in qualsiasi altro contesto dove si diffonderà l'utilizzo di macchine intelligenti.



Se l'utilità dei robot si amplifica nel momento in cui essi riescono a interagire meglio e con maggior precisione con gli input forniti dagli dall'uomo, nel prossimo futuro risulterà fondamentale il supporto dell'intelligenza artificiale.

Dall'unione tra intelligenza artificiale e robotica sarà possibile sviluppare tecnologie che troveranno applicazione nel manifatturiero in diverse aree di impiego: è il caso del Sistema di Supporto Decisionale (DSS) implementato nella produzione delle scocche Porsche a Lipsia, che fa leva su un mix di competenze ed esperienze di uomini e macchine per elaborare decisioni ottimali e risolvere con successo problemi in maniera flessibile, affidabile ed efficiente. Tecnicamente, attraverso un processo di inferenza causale la predizione degli errori avviene con un anticipo di 8 ore permettendo di implementare in maniera automatica le necessarie contromisure nei robot di lastratura. La ricetta è replicabile in svariate applicazioni e permette di raggiungere una performance mai raggiunta dai soli individui.



Il futuro risiede in questa commistione tra soluzioni di machine learning ed AI applicate alla robotica che vedranno le macchine prendere decisioni e compiere azioni in maniera autonoma, auto-adattarsi ai cambiamenti della produzione o delle condizioni ambientali e lavorare anche in situazioni di rischio. L'Italia, patria della manifattura di qualità e ai vertici nell'innovazione, può sicuramente cogliere questo trend e diventare un'eccellenza nell'impiego di macchine intelligenti. È così che i robot non ci sostituiranno ma saranno fonte di vantaggio competitivo per le nostre aziende.

Claudio Brusatori, Partner Porsche Consulting