Brexit: lo scenario più probabile resta un accordo parziale

Le probabilità dei diversi scenari

1. Accordo comprensivo che riguardi tutti i beni e i servizi - probabilità 10%

La possibilità che UE e Regno Unito raggiungano un tale accordo sembra remota, visti i punti critici già evidenziati.

2. Estensione formale del periodo di transizione - probabilità 5%

Il governo britannico ha insistito sul fatto di non voler estendere il periodo di transizione e, sebbene possa ancora cambiare idea, questo scenario sembra improbabile, visti i costi politici di posticipare ulteriormente l'implementazione di Brexit.

3. Brexit senza accordo - probabilità 20%

L'uscita senza accordo non è mai stata un risultato ideale ed è diventata ancora meno attraente con il COVID-19, soprattutto per Paesi come Spagna e Italia che sono stati particolarmente colpiti dal virus e che dipendono fortemente dal turismo britannico. Sebbene un no-deal colpirebbe più il Regno Unito che il resto d'Europa, il coronavirus ha probabilmente rafforzato la posizione britannica, almeno in parte.



A rafforzare la posizione UK sono state anche le indicazioni da parte del Presidente Usa Donald Trump di voler stringere un accordo con il Regno Unito. Per l'UE sarà difficile convincere Boris Johnson durante le negoziazioni, se questi ha il supporto della maggiore economia al mondo. Tuttavia, ciò potrebbe cambiare se Trump dovesse perdere le elezioni di novembre.

4. Mini-accordo commerciale che riguardi solo alcuni settori - probabilità 65%

A nostro avviso, lo scenario più probabile è quindi un mini accordo commerciale che riguardi alcuni beni e servizi, ma che tralasci le parti più complesse, come pesca e finanza, che verranno negoziate ulteriormente. Ciò permetterebbe al governo britannico di aver mantenuto la sua promessa di riuscire a concludere la Brexit, pur permettendo alle due parti di continuare le negoziazioni sulle aree più complicate.

Quentin Fitzsimmons, gestore obbligazionario, T. Rowe Price