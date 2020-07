PMI manifatturiere: il futuro passa dalla digitalizzazione

Un approccio consulenziale strutturato basato sulle problematiche dell'azienda e non sulle funzionalità del prodotto è vincente soprattutto se parliamo di PMI.

Le piccole e medie aziende si trovano ad affrontare le stesse problematiche delle grandi aziende, in termini di processi aziendali, ma con meno risorse a disposizione. Per questo motivo hanno bisogno di un sistema gestionale con una ampia copertura dei processi e quindi ricco di funzionalità ma allo stesso tempo flessibile e capace di adattarsi al modello di business dell'azienda. Un punto di forza per competere nel mercato per un'azienda di medie e piccole dimensioni è la flessibilità.

Flessibilità anche nell'implementazione del sistema gestionale e in seconda battuta nel prodotto stesso. CloudSuite Industrial di Infor, per esempio, è una soluzione ERP end-to-end per l'industria manifatturiera e la produzione discreta; una piattaforma che include estensioni di analisi predittiva, collaborazione, strumenti di lean production e opzioni di integrazione. Le imprese che lo adottano possono infatti disporre di tutte le funzionalità necessarie per migliorare il servizio da loro offerto, possono aumentare la produzione e migliorare la qualità, coordinando meglio gli aspetti legati alla manutenzione e l'assistenza aftermarket, collaborando in modo più efficace.



Ecco che l'utilizzo delle funzionalità insite nel prodotto in questi contesti presenta molti vantaggi. In primis, oggi vediamo che i software gestionali sono altamente performanti e hanno un grado di copertura dei requisiti molto alto, mentre sono da limitare le customizzazioni, in passato molto richieste, perché queste rendono le applicazioni rigide e meno adattabili a nuove esigenze, in antitesi con la flessibilità che oggi viene richiesta dal mercato.

Inoltre le PMI, come dicevamo, non dispongono di risorse illimitate e soluzioni customizzate tendono ad aumentare il total cost of ownership. Il costo del software e dell'implementazione di una soluzione deve essere accessibile e non sfruttare tutte le funzionalità delle soluzioni è in contrapposizione con questo tipo di approccio.

Paolo Aversa, Managing Director di Ally Consulting