Boom di richieste di Direttori Finanziari a progetto

"L'emergenza COVID-19 ha richiesto alla maggioranza delle imprese di riorganizzare strategia e processi per garantire competitività o per guadagnare posizioni rispetto alla concorrenza nei casi di piena attività o le ha costrette a ridisegnare il core business quando non è stato possibile ripartire nel breve-medio termine. In questo contesto, inserire un Temporary Manager offre una strategia vincente per accelerare il business, rivedere i processi, aggredire nuovi mercati o semplicemente implementare strumenti necessari alla sopravvivenza o al rilancio dell'azienda", analizza Maria Pia Sgualdino, Head of Randstad Professionals.

Nel dettaglio, oltre il 50% dei Temporary CFO intervistati ha maturato la sua ultima esperienza professionale in aziende con meno di cento dipendenti, il 25% in grandi imprese con oltre mille dipendenti. I settori di appartenenza sono soprattutto quelli dei servizi (27,7%) e dell'industria (26,2%), seguiti da automotive (8,2%), food & beverage (7,4%), fashion e retail (7%).



Il background accademico del Temporary CFO rivela una netta prevalenza di professionisti con una laurea in Economia e Commercio/Finanza (80%), il 7,5% si è laureato in altre facoltà. Il 10,2% dei candidati si presenta sul mercato con un diploma di scuola media superiore. La grande maggioranza del campione ha un'esperienza di oltre 20 anni nel ruolo di CFO. Per quanto riguarda la permanenza nel ruolo, il 30% vanta missioni di durata inferiore ai dodici mesi. Da rilevare inoltre una significativa presenza di professionisti attualmente inoccupati (oltre il 20%).









