I tre nuovi trend del risparmio in Europa e in Italia

Nonostante la più ampia incertezza economica, dalla ricerca di ING è emerso che in tutte le fasce d'età la fiducia nei propri risparmi è aumentata durante l'emergenza Coronavirus. Su dieci europei, sette hanno dichiarato che avrebbero e avuto bisogno di maggiori risparmi per sentirsi finanziariamente a proprio agio: si tratta di una riduzione del 5% rispetto alla percentuale emersa nella ricerca condotta da ING sei mesi fa. Una proporzione simile (74% a maggio 2020 contro il 79% a dicembre 2019) è registrata in Italia.

Questa maggiore fiducia nei propri risparmi è stata avvertita con più forza, a livello europeo, tra le persone di età compresa tra i 45 e i 54 anni (riduzione del 9%) e tra le persone attualmente occupate o in pensione (per entrambe con una riduzione del 6%).

Aggiunge Pizzoli: "Anche grazie ad una contrazione in qualche misura forzata dei consumi, sino ad ora le misure di protezione dell'occupazione hanno evidentemente aiutato a rafforzare la sensazione di comfort sul livello di risparmio. Questo aumento potrebbe tuttavia rivelarsi temporaneo per due ordini di ragioni. Da un lato la ripresa dei consumi a seguito della riapertura delle attività potrebbe indurre una oggettiva riduzione della capacità di risparmio delle famiglie. Dall'altro, la futura normalizzazione del mercato del lavoro e la progressiva eliminazione delle misure straordinarie di protezione dell'occupazione dovrebbero portare ad un aumento del tasso di disoccupazione che potrebbe causare un aumento della percezione di insicurezza".



3) La pandemia ha aumentato il divario della propensione al risparmio tra le famiglie

La ricerca di ING ha tuttavia evidenziato che in Europa coloro che si trovavano in una posizione finanziaria relativamente fragile prima del lockdown hanno risparmiato tre volte di meno durante la pandemia (29%).

In Italia la percentuale di persone che fa fatica a risparmiare è rimasta praticamente invariata tra prima e post lockdown: a dicembre 2019 era il 27%, mentre a maggio 2020 era il 28%.

"Al di là di misure eccezionali di natura temporanea a sostegno del reddito, un miglioramento sostenibile della posizione finanziaria delle famiglie può difficilmente realizzarsi senza un aumento della crescita potenziale dell'economia. Questo, a sua volta, richiederà uno sforzo aggiuntivo sul fronte delle riforme strutturali, che aiuterebbe anche a sfruttare nel modo migliore i fondi europei per la ripresa che si renderanno disponibili nei trimestri a venire", conclude Pizzoli.