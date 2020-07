Per quest'anno possibile una contrazione del 15% del commercio globale

Le economie avanzate dovrebbero subire il peso della recessione con un calo cumulativo del PIL del 6,6%.

Il Regno Unito, già gravato dalla sua uscita dall'Unione Europea, sta registrando un declino del 10,8%, mentre non si prevede che l'Eurozona si adegui molto meglio, mostrando un calo del PIL dell'8,0%. Si prevede che gli Stati Uniti e il Giappone registreranno cali leggermente meno drammatici rispettivamente del 6,1% e 6,0%.

Anche la crescita nei mercati emergenti diminuirà drasticamente. Il recente e rapido aumento della diffusione del coronavirus in molte delle grandi economie emergenti dimostra come le previsioni potrebbero peggiorare nei prossimi mesi. La Cina potrebbe essere l'unica grande economia in grado di evitare la recessione quest'anno, tuttavia, con una crescita modesta attesa, potrebbe unirsi al resto del mondo con un trend negativo. La Russia, che è stata colpita da COVID-19 mentre si trovava in mezzo ad una guerra dei prezzi con l'Arabia Saudita, è gravemente colpita dal basso prezzo del petrolio, la sua principale fonte di reddito e dai blocchi che spingono la domanda di petrolio. La combinazione di tali fattori ha ridotto le sue previsioni di crescita del PIL al -6,2%. Il Brasile ha reagito molto tardi al COVID-19 e ora sta vivendo il più rapido aumento dei contagi di qualsiasi Paese del mondo; dal punto di vista economico, non si prevede un miglioramento, poiché si attende che il PIL diminuirà del 7,5%.



Il Messico, sta vivendo un calo significativo della domanda da parte dei suoi principali partner di esportazione negli Stati Uniti e in Canada.

Secondo Andreas Tesch, Chief Market Officer di Atradius, "i provvedimenti di lockdown adottati in tutto il mondo, ove necessari, hanno avuto un impatto enorme sull'economia globale. È chiaro tuttavia che la loro efficacia sarà un requisito fondamentale per consentire al mondo di tornare più rapidamente alla crescita. Durante questo periodo eccezionale, un'attenzione particolare alla gestione del credito è essenziale per il successo".

Seguici:











Copyright © 2009-2020 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154 Se l'articolo ti è piaciuto, condividilo con gli amici e colleghi next BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97

Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo

Sommario di questo numero