Il 75% degli operatori di private equity ha confermato il proprio ruolo di sostegno alle PMI

Secondo quasi il 75% degli intervistati, il livello di competizione nel settore rimarrà stabile. Si inverte il trend dei semestri precedenti, secondo cui invece sarebbe aumentato. Confermato il supporto da parte delle banche commerciali quali maggiori fornitori di financing, con quasi il 90% degli operatori di PE che indicano il Senior Debt da queste erogato come lo strumento di debito maggiormente utilizzato sia nel semestre in corso che previsto nel prossimo.

Non si fermano le attività di fundraising e i nuovi investimenti

Un segnale positivo molto importante arriva da quasi il 50% degli intervistati, che dichiara che sarà coinvolto in attività di fundraising nel corso del prossimo semestre. Allo stesso modo, il 40% dedicherà la maggior parte del proprio tempo allo scouting di nuove opportunità di investimento.



"Il fatto che la quasi totalità degli intervistati (86,7%) affermi di aver pianificato di entrare in nuovi investimenti nel corso dei prossimi sei mesi dimostra come il settore non si fermi di fronte alla crisi economico-sanitaria, bensì voglia cogliere le opportunità che ne scaturiranno", commenta Milantoni.

Interesse per l'Expansion Capital nei settori IT, Manufacturing e Industrial Products

Gli operatori stanno sempre di più rivolgendo la propria attenzione verso operazioni di Expansion Capital: già in crescita di +14,5 punti percentuali in questo semestre, nel corso della seconda parte del 2020 ci si attende che questo tipo di operazioni rappresenti più del 43% del totale. Tale crescita avviene a discapito di LBO/Replacement, il più utilizzato fino al semestre in corso.

Infine, da segnalare in diminuzione anche le preferenze per gli investimenti di maggioranza, che scendono dal 75,6% al 66,7% nel primo semestre del 2020, in favore di investimenti di minoranza e, in particolare, di operazioni di co-investimento, che salgono da 0 a 10 punti percentuali. Lo stesso trend è previsto per il prossimo semestre.



I settori su cui gli operatori prevedono di focalizzarsi maggiormente saranno IT, Manufacturing e Industrial Products, seguiti da Food & Wine. Da notare anche un crescente interesse verso Leisure & Hospitality.

Riduzione dell'utilizzo della leva finanziaria e aumento negli spread medi

La diminuzione nelle operazioni di LBO/Replacement è accompagnata da una riduzione dell'utilizzo della leva finanziaria a supporto di nuovi investimenti; si azzera infatti il numero di operazioni effettuate con leva superiore alle 4 volte l'EBITDA. Inoltre, in aumento lo spread medio applicato ai finanziamenti, con quasi il 40% degli intervistati che ha ricevuto in media finanziamenti con spread superiore ai 250 bp.

Trend di allungamento dell'holding period medio e scarso utilizzo IPO



La riduzione nel numero di deal ed in particolare di exit comporta un seguito nel trend di allungamento dell'holding period medio degli investimenti, come segnalato da più del 25% degli operatori quando intervistati sui principali trend attesi nel mercato del PE. "Questo trend negativo, accentuato dalla riduzione del numero di exit dovuta al COVID-19, porta con sé anche una ulteriore riduzione dell'utilizzo delle IPO quali strategia di exit dagli investimenti", conclude Milantoni. "Il numero di preferenze espresse per questa modalità, infatti, si è ridotta da 15,4% a 7,5% dallo scorso semestre".