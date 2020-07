Ranucci (IIA): l'innovazione dell'insurance passa dalla tecnologia

Quali sono gli obbiettivi?

Quello di aiutare e accelerare, per quanto sarà possibile per le nostre capacità, la digitalizzazione del comparto assicurativo in Italia. La nostra è un'associazione no-profit, mossa da questa esigenza di portare un cambiamento al settore.

E in che modo lo fate?

Abbiamo un manifesto programmatico di 13 punti che posso riassumere un 4 elementi. Il primo è la divulgazione, cioé iniziare a mappare e informare, ma anche a quantificare questo mercato e a creare informativa. Il secondo punto riguarda la formazione, cioè formare con un piano ambizioso per introdurre la cultura dell'innovazione anche a livello manageriale, un punto molto importante per agevolare il cambiamento. Il terzo punto è una maggiore rappresentanza presso le istituzioni, sia di settore sia a livello del Ministro all'Innovazione, per fare un esempio, per abilitare il cambiamento. Il quarto obiettivo è quello di creare una community, con scambi con le associazioni internazionali, creazione di ricerche dedicate al fine di creare un contesto in cui sia favorita la contaminazione di esperienze.



L'approccio è importante.

Cerchiamo di pensare non all'oggi ma quello che sarà il settore tra tre anni. Il nostro ruolo è quello di "stressare" il fatto che è necessario investire tempo e denaro in risorse al fine di poter sviluppare soluzioni che creeranno l'offerta di domani. Non dobbiamo avere fretta perché non necessariamente dobbiamo pensare di avere ritorni in sei-dodici mesi, ma su un periodo più lungo.

La catena del valore cambia perché cambiano le componenti.

Il settore assicurativo è un settore fermo da anni, quindi pensare anche solo un minimo livello di ottimizzazione della filiera distributiva è in grado di generale un ritorno molto importante. Il fatto è che non sempre i ritorni li puoi misurare e quantificare nel breve, ma è necessario vederli nel lungo periodo. Non è facile far comprendere ai manager, al mercato e agli azionisti che ci sarà un impatto diverso e che devono imparare a valutare le cose in maniera diversa. Ma attenzione che questa non è una opzione, questo è un must, è una necessità perché il gap tecnologico e di innovazione di oggi si trasforma in un gap di competitività domani. Ricordiamoci quanto accaduto in altri settori, ma è un processo inevitabile.



Come è stata accolta l'associazione dal mercato?

Non so se sia grazie alla mia esperienza professionale come fondatore di Yolo, ma c'è stato moltissimo interesse verso l'associazione, forse perché si è sviluppata una grandissima sensibilità su questi temi. La partecipazione è decisamente importante, le compagnie sono molto attive sia nella formazione che nella condivisione di contenuti. Per esperienza posso dire che avendo già vissuto in passato in altre industriy, la sensibilità e l'attenzione sono il primo livello per agevolare il cambiamento e quindi sono confidente che avverrà anche in questo settore perché si è compresa l'importanza del digitale, si devono ora modellare i business.