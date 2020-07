Diritto alla felicità (in azienda)

Più prosaicamente, forse anche in ragione dei tempi che stiamo vivendo, sembrano andare in soffitta strumenti materiali di gratificazione, per lasciare spazio ad un concetto di appagamento e realizzazione più alti, spirituali.

Come tutto questo si riesca a declinare nel mondo del lavoro sembra complesso e sconosciuto ai più. Certamente vi sono imprese che già oggi si presentano come paradisi in terrà , con spazi, ambienti, organizzazioni che mal si conciliano con l'idea di ufficio. Il nostro tessuto imprenditoriale è assai diverso da quello che si immagina in aula. Tuttavia lo sforzo è benemerito e tutto quello che può essere tentato per riattivare l'entusiasmo per il posto di lavoro deve essere tentato. Da qui ad essere tutti amici, come in una comune, di strada ne resta molta da percorrere

Titolo: Chief Happiness Officer. Il futuro è delle organizzazioni positive



Autori: Veruscka Gennari e Daniela Di Ciaccio

Editore: FrandoAngeli

Pagine: 258

@federicounnia - Consulente in comunicazione

@Aures Strategie e politiche di comunicazione

@Aures Facebook