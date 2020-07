Nei primi 5 mesi dell'anno -57% di consumi su anno, ma era cominciato nel 2019

Nei canali di vendita il risultato peggiore arriva dal travel in flessione del -54%, seguito dai centri commerciali con -50%, dagli outlet con -48%, mentre le high street e i centri città mostrano una tenuta migliore sia pure in flessione del -45 %.

"I centri commerciali e gli outlet sono quelli che hanno sofferto di più rispetto ai punti vendita delle città in quanto hanno subito la totale chiusura delle loro attività, tuttavia osserviamo un ritorno all'acquisto nelle ultime settimane", commenta Paolo Lobetti Bodoni, business consulting leader Italy EY. "A livello cittadino le vie dei centri città più importanti hanno subito un calo maggiore rispetto ai negozi posizionati più in periferia o nelle città più piccole. Questo calo è dovuto alla mancanza dei cittadini stranieri e alla mancanza del flusso dei lavoratori negli uffici delle principali città, complice anche la diffusione dello smartworking. Sperando in un celere ritorno dei turisti nei nostri centri principali, vi è da chiedersi come invece il modello di lavoro in ufficio e da remoto cambierà le abitudini dei consumi nei centri cittadini".



Analisi per aree geografiche e province

Su base geografica i dati dei primi 5 mesi 2020 vs lo stesso periodo 2019 mostrano andamenti di poco differenti tra un'area e l'altra con flessioni contenute tra -47% dell'area Nord-Ovest al -44% dell'area Sud, Nord-est e Centro del 46%.

Nello spaccato per regioni il Centro Nord riflette la medesima situazione creata dalla pandemia a livello sanitario, anche se nello scenario geografico si inserisce a sorpresa la Sardegna.

Nel ranking il primo posto va alla Toscana, che registra la flessione peggiore -48,8% con Firenze a -50,4% e Livorno a -46%. In seconda posizione la Lombardia in flessione del -48,3 per cento. Tra le città lombarde, Mantova registra i risultati peggiori, - 53%, seguita da Monza e Brianza -51%, Brescia -50%, Como -49%, Pavia -48,4%, Milano -48%, Bergamo -46,5%, Cremona -45%. Segue il Veneto con un decremento del -47,6 per cento. Non stupisce che la città più colpita sia Venezia con un crollo del -52%, seguita dalle altre mete turistiche della regione come Verona (-46%), Padova (-45,5%), Treviso (-44%), Vicenza (-43,8%). A flettere con gli stessi numeri del Veneto è la Sardegna, -47,6%: Sassari (50%) e Cagliari (47%) le città peggiori. Liguria, Lazio, Emilia-Romagna mostrano andamenti simili con un trend negativo del -46,6%. Il capoluogo ligure, Genova, si attesta a -47%, nel Lazio Frosinone con -48,7% e Latina -47,4% performano peggio di Roma, che chiude il pentamestre a -47 per cento. In Emilia-Romagna i trend più negativi si registrano a Modena con -49%, Rimini -48,5%, Forlì-Cesena -47%, Bologna -45%, Parma -41%. Risultati negativi anche per il Piemonte fermo a -45,8%: Torino la città peggiore con -48%, seguono le altre province Alessandria -45%, Novara -43%, Cuneo -40%. Nel Nord-Est Friuli-Venezia Giulia (Udine -41%) e Trentino-Alto Adige mostrano andamenti altrettanto negativi, in flessione rispettivamente del -43,8% e -43%.



Uno sguardo alle regioni del Centro-sud mostra un peggioramento dei trend di vendita rispetto ai dati diffusi dall'Osservatorio Confimprese-EY in maggio, dovuto in parte alla difficoltà di ripresa delle attività commerciali e a un diverso atteggiamento del consumatore, orientato in questa fase a spendere solo per i beni di primaria necessità. Campania, Sicilia, Abruzzo hanno, infatti, flessioni di vendita simili alle regioni del Nord comprese tra -44 e -45%, mentre Umbria, Basilicata, Marche si distaccano con -38 per cento.