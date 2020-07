Lockdown: fatturato in calo per il 67% delle imprese

Capitolo molto interessante quello legato al tema della puntualità dei pagamenti, a cui CRIBIS dedica massima attenzione.

Il rischio di pagamenti ritardati da clienti è considerato in peggioramento dal 72,7% degli intervistati contro un 27,3% che lo vede come stabile o basso. I valori sono risultati molto simili nelle diverse fasce di fatturato.

Infine, il 70% delle imprese che hanno risposto ha ritenuto che i finanziamenti a medio-termine siano la forma migliore per coprire i fabbisogni finanziari innescati dal lockdown, contro un 30% che ha invece indicato anticipo fatture e sconto con invoice trading, preferendo forme più a breve e flessibili.

Tuttavia, occorre notare che il 37,1% delle imprese (con punte fino al 44% per le grandi) ha indicato che la misura prioritaria nella gestione post-Covid risiede nella gestione oculata del capitale circolante. Valori nettamente più bassi per le micro-imprese, più orientate al taglio dei costi (le micro per il 37%).



"Complessivamente emerge un quadro serio in relazione all'entità del danno subito sui fatturati 2020 con cali di oltre il 20% per due imprese su tre e per l'impatto sui profitti dell'esercizio in corso. Decisamente più ottimistiche le aspettative sulla velocità di ripresa e sulla tenuta del sistema dei pagamenti B2B, sostanzialmente puntuali", ha sintetizzato Fabio Bolognini di Workinvoice. "La gestione preventiva del capitale circolante e il supporto collaborativo tra fornitori e clienti restano chiavi strategiche per affrontare l'uscita dall'emergenza".

"Il capitale circolante è la vera sfida che le aziende, in particolare le PMI, devo vincere per superare la crisi del Covid. Solo infatti la capacità di differenziare le proprie fonti di approvvigionamento e di usare in modo efficiente le fonti interne consentirà alle PMI di avere le risorse necessarie per investire e recuperare almeno in parte il fatturato perso nei mesi del lockdown", ha concluso Marco Preti, Amministratore Delegato di Cribis.