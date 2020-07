La manifattura del futuro è smart, lean and green

Inoltre, l'innovazione tecnologica abilita nuovi modelli di business. √ą il caso del nuovo concetto di 'Smart Factory as a Service', che sta sperimentando anche MHP, la societ√† del gruppo Porsche focalizzata sulla consulenza IT, insieme al produttore Kuka e Munich Re: grazie alla flessibilit√† dell'automazione, permette di produrre come servizio indipendente e agile diversi tipi di prodotti, in base alla richiesta di diversi clienti, trasformando il manufacturing in un vero e proprio servizio.

Infine, "Perché il futuro sia possibile - conclude Notarnicola - la manifattura deve essere ?green', sostenibile per l'ambiente, ma anche per l'umanità".

Un'impresa green è il risultato di un disegno che si estende oltre la sola produzione: è necessario integrare nella strategia una visione di economia circolare, partendo dallo sviluppo del prodotto, un sistema produttivo sostenibile sia nelle proprie fabbriche che presso i fornitori, allungando il ciclo di vita dei prodotti, e, infine, recuperando in maniera sicura i materiali.



Digitalizzazione, produttività ed economia verde saranno quindi i cardini per lo sviluppo futuro dell'attività manifattura, ed è pertanto fondamentale che siano al centro piani d'investimento europei a sostegno della ripresa economica.