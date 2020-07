I CFO chiedono soluzioni di Corporate Performance Management

Quali sono le peculiarità della vostra offerta?

Fondata da Allen White nel 2002, Sigma Conso è oggi una realtà riconosciuta per la sua expertise nel campo del Corporate Performance Management (CPM).

Sigma Conso offre soluzioni a supporto dei processi finanziari, riducendo le attività manuali al fine di velocizzare i processi di fast-close. Nello specifico, offriamo soluzioni software a supporto dei processi di chiusura dell'esercizio finanziario (consolidamento, riconciliazione intercompany, reporting di gruppo) nonché soluzioni per pianificazione, budgeting e controllo di gestione.

Sigma Conso fornisce più di 600 gruppi internazionali e offre ai propri clienti soluzioni innovative, flessibili e su misura. La nostra missione è semplificare i processi di lavoro degli esperti di reporting di gruppo e pianificazione aziendale. Puntiamo a offrire la soluzione più completa possibile a oggi disponibile sul mercato per il consolidamento, il reporting di gruppo e la pianificazione, in modo da rispondere al meglio alle aspettative dei nostri clienti.



Sigma Conso non è però solo una software house e offre anche servizi di consulenza e formazione a 360°.

Attraverso un'innovazione costante e l'applicazione delle più recenti best practice, siamo una realtà all'avanguardia in termini di offerta della più moderna tecnologia.

Combinando la nostra esperienza internazionale con una presenza capillare a livello locale, il nostro impegno è inoltre teso a creare un ambiente di lavoro che sia d'ispirazione, efficiente e in grado di attrarre e trattenere i migliori talenti che ci aiutino a rendere la nostra vision una realtà.

Le aziende italiane come si stanno muovendo?

Nel mercato italiano sono presenti un gran numero di piccole e medie imprese. Come negli altri Paesi europei, anche le società italiane stanno cercando di modernizzare i propri processi, orientandosi verso soluzioni sempre più accessibili e di veloce implementazione.



A causa della situazione di instabilità generata dalla pandemia, lo scenario economico è diventato poco prevedibile e strumenti sempre più solidi si rendono necessari per guidare il business aziendale. Così, considerato lo scenario attuale, la pianificazione dovrebbe essere più a breve-termine e i rolling forecast effettuati a intervalli di tempo più ravvicinati, preferibilmente a cadenza settimanale.

Tutto questo necessita di una significativa ottimizzazione dei processi tradizionali per aumentarne la sicurezza, la velocità, l'efficienza e la trasparenza. A questo scopo, Sigma Conso fornisce software cloud-based, che garantiscono rapida implementazione e facile manutenzione.

L'azienda è stata al centro di interesse da parte di investitori: quali piani di espansione avete in programma?

L'investimento di Fortino Capital nel Gruppo è per noi un importante traguardo ed è accompagnato da attività di coaching e condivisione delle best-practice a sostegno della nostra crescita. La mission di Fortino è del resto promuovere investimenti, formazione e crescita - tramite, ad esempio, l'organizzazione di eventi di networking, seminari sul marketing digitale e sviluppo aziendale - di aziende che forniscono soluzioni SaaS rivoluzionarie nel campo dell'eCommerce, della tecnologia o della trasformazione digitale.



In questo momento ci stiamo concentrando sul potenziamento della nostra posizione nei mercati dove siamo già presenti, Italia inclusa. Attualmente, infatti la domanda di software CPM è in forte aumento e abbiamo bisogno di maggiori risorse per soddisfarla.

Vogliamo stringere nuove partnership con system integrator, reseller e società di consulenza che abbiano una forte esperienza negli ambiti in cui operiamo da decenni. La nostra idea è stabilire accordi "win-win": quindi, da un lato, ampliare il portafoglio di soluzioni software offerte o supportate dai partner e, dall'altro, beneficiare della loro esperienza sul mercato italiano per crescere in maniera efficiente.

Un partner ideale sarebbe, ad esempio, una realtà che si occupa dell'integrazione di sistemi ERP. Infatti, le aziende in forte crescita che cercano una soluzione ERP per semplificare i loro processi avranno bisogno, prima o poi, di software di consolidamento e reporting di gruppo. E poiché entrambe le applicazioni (ERP e software di consolidamento e reporting) sono finalizzate allo scambio di dati, è auspicabile (e logico) che l'implementazione sia fornita dalla stessa realtà.



Siamo tra l'altro un partner Microsoft Silver; le applicazioni software Sigma Conso sono infatti sviluppate utilizzando la tecnologia Microsoft. Collaborare con altri partner Microsoft (ERP Microsoft Dynamics) sarebbe coerente da un punto di vista tecnico e un buon modo per garantire un maggiore valore aggiunto ai nostri clienti.

Inoltre, come accennato, Sigma Conso si occupa anche di fornire formazione sulle tematiche del consolidamento. Al momento, in Italia non disponiamo di risorse per offrire anche questo tipo di servizio e individuare un partner specializzato in quest'area col quale collaborare è un'opzione che potremmo prendere in considerazione in futuro.

Per meglio strutturare la nostra organizzazione, siamo poi alla ricerca di nuovi profili manageriali per la nostra sede di Bruxelles - al momento un Director of Services e un Head of Sales.