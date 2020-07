Logistica post pandemia: cresce la richiesta di immobili

La sfida per gli operatori sarà quella di essere in grado di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori, e risulterà quindi fondamentale proporre spazi in grado di snellire ed ottimizzare l'attività logistica.

Per meglio comprendere il sentiment post COVID-19 di chi opera direttamente nel settore, nel rapporto sono stati pubblicati i risultati di una survey condotta da World Capital su un campione significativo di player del settore logistico.

È emerso che l'emergenza sanitaria ha evidenziato problemi organizzativi e di gestione per il 43% degli intervistati, e solo nel 23% dei casi gli effetti della pandemia non hanno influenzato l'attività operativa, ad esclusione delle misure di prevenzione da attuare. È stato inoltre evidenziato che a fronte delle modifiche operative da attuare sugli immobili, nel 53,8% dei casi l'immobile occupato si è dimostrato in grado di sopportare cambi repentini di operatività.



Infine, dal punto di vista immobiliare, il 20,8% degli intervistati dichiara di dover espandere l'area dedicata al magazzino, a causa delle nuove esigenze dettate dall'incremento dei volumi di prodotti acquistati online.

"Confrontando i dati di aprile 2019 con quelli di aprile 2020, emerge chiaramente una forte crescita di richieste da parte di operatori legati all'eCommerce (+45%), al settore alimentare (+33%) e a quello farmaceutico (+12%)", dichiara Andrea Faini, CEO di World Capital. "Proprio per questo è ragionevole pensare che nei prossimi anni, grazie a ciò che è stato possibile apprendere durante la pandemia, gli operatori dei settori sopracitati genereranno un forte aumento della domanda di immobili per la logistica, per riuscire a rispondere alla crescita di volumi eCommerce e di stoccaggio. Inoltre, i nuovi spazi richiesti saranno prevalentemente sull'ultimo miglio, ovvero di logistica urbana, in quanto permettono di ridurre notevolmente i tempi di spedizione e di migliorare la soddisfazione del cliente che acquista online".