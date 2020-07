Le banche sono parte della soluzione alla crisi

Il programma di acquisti della BCE sta aiutando a ridurre i costi di finanziamento per le banche mantenendo gli spread a livelli molto bassi. Inoltre, tradizionalmente gli istituti di credito detengono grandi quantità di titoli di Stato per questioni di liquidità. Il fatto che la BCE stia acquistando tali bond gonfia i prezzi, supportando ulteriormente i bilanci delle banche.

2. Politiche fiscali - garanzie sui prestiti e supporto al reddito

I governi in tutto il mondo hanno introdotto schemi di garanzia sui prestiti alle aziende in risposta alla crisi. L'idea è di assicurarsi che le imprese possano continuare a operare quando i lockdown verranno meno, contribuendo a una ripresa economica solida.

Questi schemi aiutano le aziende a rimanere operative in questo periodo e a ripagare i loro prestiti, mantenendo elevata la qualità degli asset delle banche che forniscono tali prestiti.



I governi europei hanno introdotto anche diversi schemi per sostenere i singoli individui, come la cassa integrazione. Tale provvedimento è studiato per garantire ai lavoratori un reddito durante il lockdown, il che protegge a sua volta i bilanci delle banche con cui tali individui potrebbero aver contratto un mutuo.

3. Politiche normative - aumento dei buffer

La regolamentazione bancaria è diventata molto più stringente dopo la crisi finanziaria del 2008/09, il che ha fatto migliorare notevolmente la solidità finanziaria delle banche.

La decisione delle autorità di imporre l'aumento dei buffer di capitale delle banche ha permesso ai management di queste ultime di avere più fiducia riguardo alla solidità delle loro finanze, incoraggiandole a continuare a erogare prestiti all'economia reale.

Autorità e banche centrali hanno adottato svariate misure per supportare le banche, a sostegno della nostra tesi che le banche rappresentano un'importante parte della soluzione nell'attuale crisi.



Il principale rischio è che il picco del virus e i relativi impatti durino più a lungo del previsto, ma siamo sempre più sicuri che le autorità stiano fornendo tutto il supporto necessario alle banche e che i buffer di capitale di queste siano abbastanza solidi per sopravvivere a quella che a nostro avviso sarà una brusca contrazione, seguita da una lenta ripresa nel corso dei prossimi 2-3 anni. Ovviamente, detenere in portafoglio obbligazioni AT1 dei "campioni nazionali" tra le banche ci sembra l'approccio più attraente in questo contesto.

James Macdonald, Partner, Senior Portfolio Manager, BlueBay Asset Management