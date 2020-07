I sette trend emergenti per ripensare le aziende di domani

"Cominciamo a vedere che i nostri clienti si orientano con decisione verso una trasformazione, guidata da uno scopo", aggiunge Alessandro Diana, Responsabile di Accenture Interactive in Italia. "In seguito alla recente emergenza sanitaria, sono state messe in discussione le basi fondamentali del business, questo offrirà alle aziende l'opportunità di trasformare prodotti e servizi offerti, per renderli significativi per le persone, collegati alla società e alle sfide che affronta, orientati al futuro. Il passaggio dalla mentalità incentrata sull'individuo ad una più collettiva spingerà il design a progettare attorno ai nuovi principi della vita, ancora più che attorno alla persona".

Fjord Trends 2020 esamina sette trend emergenti che daranno forma alle esperienze e allo stesso tempo fornisce una serie di consigli pratici su come le organizzazioni possono abbracciare la nuova era che si sta aprendo.



1. Many faces of growth - Le molte facce della crescita: il capitalismo sta vivendo la crisi di mezza età. Il successo non è più solo sinonimo di crescita e le aziende devono cominciare a rivedere il loro scopo e a ricalibrare il ruolo che hanno nel mondo che le circonda. In particolar modo nell'era post COVID-19, le aziende dovranno trasformare la propria cultura e il modo di operare, nonché riesaminare le proprie strategie di business, basandosi sull'analisi di un contesto dominato dall'instabilità economica, da nuovi valori sociali e dall'affermazione di parametri di successo basati su elementi come la sostenibilità e l'etica.

2. Money changers - i cambiavalute: cambia il modo in cui noi percepiamo e spendiamo il denaro. È un cambiamento radicale, che crea opportunità per un gran numero di nuovi prodotti e player. L'emergenza sanitaria e il lockdown hanno accelerato notevolmente il concretizzarsi di questa tendenza, richiedendo alle aziende una risposta rapida e una riorganizzazione efficace basata sull'implementazione di soluzioni di pagamento digitale sempre più innovative.



3. Walking barcodes - Codici a barre ambulanti: I nostri corpi stanno diventando tracciabili come le nostre identità digitali. Riguardo al riconoscimento facciale e del corpo, qual è il compromesso tra privacy e convenienza? Le innovazioni all'interno di questo settore devono ora più che mai essere al centro degli interessi di aziende e governi, essendo uno degli strumenti più efficaci per contenere i rischi sanitari e convivere con il virus.

4. Liquid people - Persone liquide: man mano che le persone percepiscono e definiscono la loro identità in modi sempre più liquidi, le loro abitudini di consumo cambiano. Si fanno spazio nuove esperienze. L'impatto della recente crisi globale ha spinto gli individui a ridefinire i propri atteggiamenti con una rapidità senza precedenti, incoraggiandoli a considerare in modo ancora più netto le proprie priorità.



5. Designing intelligence - Progettare l'intelligenza: l'esperienza umana si fa sempre più complessa. Per l'IA (intelligenza artificiale) il prossimo passo è quello di andare oltre l'automazione, per progettare sistemi che combinino l'intelligenza umana e quella artificiale e ne migliorino la sinergia. Le persone e le aziende stanno cominciando a comprendere appieno le potenzialità dell'IA in tutti i suoi diversi aspetti, come testimoniato dall'utilizzo del deep learning per trovare nuove informazioni sulla struttura delle proteine associate a COVID-19.

6. Digital doubles - Sosia digitali: fate spazio al vostro sosia digitale, che è al vostro servizio e sa cosa volete. I gemelli digitali si stanno evolvendo e presto faranno parte della nostra quotidianità. Il confinamento forzato imposto alla maggior parte della popolazione globale ha incrementato la fiducia nei confronti del proprio sosia digitale, la cui utilità è emersa specialmente in campo medico, dove i servizi sanitari digitali stanno permettendo alle persone di ottenere le consulenze di cui hanno bisogno tramite la propria versione digitale, evitando così l'interazione fisica.



7. Life-centered design - Design incentrato sulla vita: Desiderabilità, praticabilità e fattibilità si stanno spostando dal "me" al "noi". È possibile che il design esca dai confini del proprio ecosistema, e che passi da un approccio incentrato sull'utente a un approccio incentrato sulla vita? Nell'era post COVID-19 in cui il concetto stesso di acquisto è mutato, ogni spesa ha sempre più spesso anche un secondo significato, etico e personale.