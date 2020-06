NBA: Wilson prenderà il posto di Spalding come pallone ufficiale dal 2021

Sebbene gli Stati Uniti siano il più grande mercato per i palloni da basket con marchio NBA, Murphy ha affermato che le vendite globali saranno importanti per l'accordo.

"Dobbiamo esibirci negli Stati Uniti, ma la crescita verrà dalle vendite globali", ha affermato. "Abbiamo una presenza in Cina, che è un mercato molto frammentato e una grande opportunità per noi. Attualmente vendiamo a numeri molto piccoli, ma prevediamo di crescere".

Gli ultimi due contratti di Spalding sono stati entrambi per otto anni, dal 2005-06 al 2012-13, e dal 2013-14 al 2020-21. Il Boston Business Journal ha detto che la prima delle due offerte, firmata nel 2004, era di 125 milioni di dollari negli otto anni, o 15,6 milioni all'anno.

Salvatore LaRocca, presidente della lega delle partnership globali, ha dichiarato a SportBusiness che il brand Wilson è adatto perché il marchio condivide l'impegno della NBA a far crescere il gioco del basket in tutto il mondo.



"Wilson è stata la palla da gioco ufficiale per le prime 37 stagioni della NBA e ha fatto un investimento sostanziale nel promuovere la partecipazione al basket e far crescere il gioco a livello globale", ha detto LaRocca. "Hanno un portafoglio diversificato di relazioni tra le organizzazioni di basket globali, le associazioni dei college e le federazioni delle scuole superiori d'élite, tra cui il torneo di basket NCAA maschile e femminile, Fiba 3x3 e altri".

Al di fuori degli Stati Uniti, Wilson ha i diritti per la Canadian Collegiate Athletic Association, la Basketball Champions League in Europa e la National Basketball League in Australia. LaRocca ha osservato che il Wilson "Evolution" è il pallone più venduto negli Stati Uniti.

In base all'accordo, Wilson sarà la palla da gioco ufficiale di NBA, WNBA, NBA G League, NBA 2K League e Basketball Africa League (BAL).



La partnership inizia con la stagione 2021-22 NBA, la stagione 2022 WNBA, la stagione 2021-22 NBA G League, la stagione 2021 NBA 2K League e la stagione inaugurale BAL.

Il supporto al marketing di Wilson inizierà quando verrà introdotta la palla da gioco Wilson dell'NBA per la stagione del 75° anniversario della lega nel 2021-22, con il pallone venduto al dettaglio nell'autunno del 2021. Wilson sarà inoltre integrato in tutti i principali programmi di marketing della lega.