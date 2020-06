Valore e innovazione le chiavi dei brand per attivare la ripresa nella recessione

Nel breve termine, le marche e i retailers devono dimostrare il loro valore

Mentre l'impatto finanziario della crisi diventa sempre più evidente, in tutto il mondo i consumatori parlano, con orgoglio, della propria capacità di individuare il giusto valore, prendere decisioni intelligenti per il proprio tornaconto nel lungo periodo. Il 53% dei consumatori ora presta maggiore attenzione ai prodotti scontati (contro il 36% riportato in wave1). Offrire sconti e promozioni è ora al terzo posto in termini di aspettative dei consumatori da parte dei Brand (rispetto al 5° nella seconda wave).

Il 69% dei consumatori afferma che una lista della spesa è ora più importante rispetto a prima, sottolineando la necessità di pianificazione curata degli acquisti.

Oltre al tema dei prezzi, i consumatori si aspettano che i Brand continuino le loro campagne pubblicitarie affrontando anche il tema della crisi; tre su quattro (74%) sono soddisfatti dei volumi della pubblicità e solo il 14% desidera ritornare a vedere la pubblicità "normale", quella pre-pandemia. Due terzi dei consumatori, ricercano aiuto e suggerimenti concreti - per sé stessi (64%) e la società (65%) nelle comunicazioni e nelle azioni dei Brand.



I punti vendita grocery stanno offrendo valore nel breve termine

Il 40% dei consumatori a livello globale percepisce un miglioramento positivo dell'esperienza nei punti vendita grocery durante la crisi, il 69% considera i dipendenti cordiali e disponibili e in generale, pensa che i negozi di questo tipo stiano mantenendo le promesse; entrambe le metriche superano significativamente i valori di benchmark in ambito di CX.

L'utilizzo dell'eCommerce continua a salire. Il 40% dei consumatori (rispetto al 33% della wave3) ora afferma di aver aumentato, o aumentato addirittura significativamente, i propri acquisti online, con un 48% per le famiglie con bambini e le famiglie dei millennials. Prezzi bassi e promozioni, i motivi principali di questa preferenza.

Innovare per adeguarsi ai nuovi ritmi della vita



Abbiamo iniziato ad apprezzare le nuove abitudini prese nel lockdown. Più della metà (52%, e in particolare il 57% fra i Millennial e il 55% fra la GenZ) ritiene che manterrà i propri comportamenti di lockdown anche durante il post-pandemia. È molto probabile che si avrà una maggiore igiene, un'alimentazione più sana, che si continui a dedicare molto più tempo alla famiglia e alla crescita personale. Più della metà dei cittadini a livello globale (51%) ora afferma di voler dedicare più tempo all'esercizio fisico.

Tutti questi cambiamenti portano a bisogni e modelli di spesa diversi e, con oltre la metà del mondo vessata da pressioni finanziarie, i Brand devono assicurarsi che i loro prodotti siano distintivi per essere considerati indispensabili in questi nuovi ritmi di vita. Tutto questo viene anche amplificato dalla maggiore disponibilità da parte dei consumatori a cambiare. Il 45% dei consumatori (dato che sale al 50% + delle famiglie con bambini) afferma di essere pronto a continuare a utilizzare prodotti e negozi online che ha scoperto durante il lockdown.



Secondo Federico Capeci, CEO Italy, Greece & Israel, Kantar, "costretti ad adattarci ai comportamenti ?da pandemia', abbiamo iniziato ad apprezzare alcune nuove abitudini e vogliamo mantenere anche ora i comportamenti ?più sani', i nostri rapporti interpersonali ora forse più scelti, le nostre nuove abitudini di acquisto online. La richiesta di sicurezza per Brand e Retailer resta al primo posto. Man mano che diminuiranno le restrizioni, la vita dei consumatori continuerà a cambiare e le marche dovranno riaffermare la loro rilevanza in questi nuovi contesti".