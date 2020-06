Imparare dai disastri imprevisti

Sono cambiate le basi della nostra convivenza. Tutto questo, lo ricorda nella sua prefazione Giuseppe De Bellis, Direttore di SkyTg24, di pari passo a come i media hanno raccontato la pandemia, modificando radicalmente il senso del racconto e del mestiere di cronista.

Cosa fare per uscire da questa tempesta? Visto quanto avvenuto, noto il ritardo con il quale il nostro Paese è solito affrontare i problemi, occorre una nuova fiducia. Concetto che corre su un doppio binario; che questa sia la volta, finalmente, di un cambiamento, e che si è passati comunque attraverso questa difficile prova, il futuro non potrà che essere migliore.

Occorre bandire la nostra cronica intempestività nell'agire, definire gli interventi da adottare e portarli avanti con decisione.

Un programma chiaro, un commitment condivisibile, universale nel suo genere, tanto per un sistema Paese quanto per una singola impresa. Ecco perché "Cronaca di un disastro non annunciato" merita di essere letto anche da manager ed imprenditori. Lavoro scritto, fruibile ed avvincente come un approfondimento di SkyTg24!



Titolo: Cronaca di un disastro non annunciato. Il virus tra noi: marzo-aprile 2020

Autore: Mariangela Pira

Editore: Chiarelettere



