Lavoro: il settore Energy non conosce crisi

Questo tipo di approccio ha portato player di grandi e piccole dimensioni a costruire strutture organizzative con profili di Field (Manutentori, Field Specialist, ma anche Installatori e Montatori) molto simili a quelli delle società commerciali, assunte internamente e declinate per aree geografiche e con modalità di lavoro al 100% in smart.

Il processo di internalizzazione ha un risvolto importante sulla tipologia di figura inserita: le competenze tecniche già maturate nel settore risultano essere fondamentali (in particolare quelle legate alla gestione di impianti elettrici per il settore FV e civili per il settore Eolico), oltre alla disponibilità nell'approfondimento delle nuove tecnologie (ad esempio, lo storage) attraverso training aziendali.

Uno degli elementi cardine che porta i Field Specialist ad essere risorsa preziosa ad oggi è in particolare la predisposizione verso le tecnologie digitali. I più moderni sistemi di maintenance e di ticketing infatti richiedono competenze nella gestione di software e di APP fondamentali a garantire corretti feedback ai clienti oltre all'ottimizzazione della produzione energetica.



Sintetizziamo perciò le caratteristiche dei Field Specialist ad oggi più ricercati:

1. Licenza media o superiore e certificazioni CEI per sicurezza e manutenzione;

2. Disponibilità a brevi ma continue trasferte sugli impianti;

3. Disponibilità nel garantire reperibilità anche in orari extra lavorativi;

4. Conoscenza tecnica degli impianti rinnovabili;

5. Capacità di lavorare da remoto ma con contatti continui con l'Operation Director o l?O&M Manager;

6. Utilizzo di office e di SW gestionali per il monitoraggio e per la manutenzione degli impianti fotovoltaici;

7. Ottime competenze su software di ticketing per la comunicazione in real time con il cliente;

8. Conoscenza di base della lingua inglese;

9. Competenze di base in ambito HSE;

10. Disponibilità nel training continuo su nuove tecnologie, come lo storage.

Le aree di riferimento dove vengono attivate il maggior numero di ricerche sono in prima battuta il Centro Sud (per eolico e impianti a terra), ma anche il Nord Italia (Lombardia e Veneto in particolare), grazie ai nuovi sviluppi sui tetti industriali.



"La RAL media di queste figure - conclude Boati - si posiziona sui 26.000-28.000 euro per profili con 1-2 anni di esperienza, fino ai 34.000 euro per profili che abbiano maturato 7-10 anni di esperienza in campo".