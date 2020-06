Alphabet, Facebook e Amazon: 3 esempi di come il virus sta rimodellando le Blue Chip

Alphabet e Google: sotto pressione nel breve, ma potenzialmente vincenti nel lungo periodo

I giganti del tech Alphabet (Google) e Facebook sono esempi di società attualmente nella categoria 2. Entrambi sono stati colpiti dalla crisi e hanno sofferto del declino dei prezzi a marzo. Tuttavia, riteniamo che tutti e due potrebbero beneficiare dell'attuale contesto sul lungo periodo.

La principale fonte di utili sia per Google che per Facebook deriva dalla pubblicità online, un'area di spesa che ha visto tagli notevoli nell'attuale contesto, se paragonata ad esempio con la pubblicità in TV che tende ad essere più contrattuale e pagata in anticipo, e quindi più difficile da tagliare.

Nonostante ciò, entrambe le società hanno riportato dati migliori rispetto alle aspettative e i prezzi delle loro azioni si sono rialzati rispetto ai recenti minimi. L'elemento più incoraggiante tuttavia è che la pubblicità online può essere riattivata in modo altrettanto veloce, di conseguenza riteniamo che le società torneranno a investirvi non appena avranno budget sufficiente a disposizione.



Amazon: beneficiaria nel breve e potenzialmente vincitrice nel lungo periodo

La categoria 3 è ovviamente quella in cui vogliamo investire maggiormente, anche se è quella numericamente più ridotta. L'esempio per eccellenza è Amazon: sin dall'inizio della crisi e dopo la chiusura dei punti vendita ha visto una forte accelerazione nella crescita del fatturato. A nostro avviso, tale aumento è destinato ad avere un costo in termini di margini nel breve periodo, in quanto la società non era pronta al sostanziale aumento della domanda. Tuttavia, riteniamo che questi costi si ridurranno in quanto la società è in grado di aumentare la propria capacity: ha già assunto 175.000 persone in più nei due mesi e mezzo dall'inizio della crisi.

Sul lungo periodo, riteniamo che il brusco aumento del fatturato rallenterà, anche se il cambiamento dei comportamenti dei consumatori potrebbe durare nel lungo periodo, il che permetterebbe ad Amazon di penetrare alcuni importanti segmenti del mercato, come i beni alimentari e di consumo.



In conclusione, non esiste una formula magica per individuare le società di qualità con profili di crescita costante, ma sono richiesti molto lavoro, ricerche e analisi dettagliate. E in periodi senza precedenti come oggi, è necessario portare avanti un continuo engagement con i management delle società, rimettere in questione le tesi di investimento per decidere se la strategia di una data azienda funzionerà sul lungo termine.

Sebbene il consensus stimi una ripresa relativamente veloce e a "V" negli Usa, noi siamo dell'idea che questa sarà più probabilmente a "U" e richiederà più tempo del previsto.

Ci aspettiamo che molte aziende dovranno rivedere gli utili, il che ci rende cauti sul breve periodo, soprattutto alla luce della rapida ripresa che abbiamo visto nei mercati azionari. Detto ciò, riteniamo che ci siano interessanti opportunità nell'azionario Usa, soprattutto su un orizzonte di 18-24 mesi.



Larry Puglia, gestore del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity, T. Rowe Price