Minotti (PayPal): il QR code per agevolare i pagamenti contactless

Sono molto orgogliosa di aver assunto questo incarico e sono conscia del fatto che arriva in un momento molto delicato e importante per il nostro business. Il mondo si sta evolvendo molto rapidamente, come dimostrano i cambiamenti dei comportamenti di acquisto dei consumatori: noi in PayPal lavoriamo da sempre per rendere più semplice la vita delle persone sotto tutti i punti di vista.

Una piattaforma in crescita.

Abbiamo raggiunto i 7 milioni e 300 mila account attivi e questo è stato possibile grazie alla fiducia che i consumatori italiani ci hanno dimostrato, un segnale che evidenzia come il processo di semplificazione digitale di cui ormai si sente sempre di più l'esigenza sia veramente possibile. Un percorso certamente lungo e complesso, che però offre numerose opportunità per migliorare la qualità della vita di ognuno di noi. Questa è la sfida.



Cosa è accaduto durante il periodo di lockdown e in quello immediatamente successivo?

Devo dire che questi ultimi mesi sono stati complicati da tutti i punti di vista, ma sono state messe in atto una serie di iniziative per supportare sia il business ma anche la comunità in generale. Non ultimo, credo che sia importante sottolineare anche che tutti i dipendenti dell'azienda sono stati posti in condizioni di lavorare in sicurezza. Abbiamo pensato di aiutare a far fronte in maniera positiva ad una situazione complessa come quella che abbiamo vissuto e che si è dipanata in mille modi perché non c'è stata una soluzione e quindi sono stati coperti diversi aspetti.

L'esplosione dell'eCommerce e dei pagamenti elettronici è stata evidente.

Certo, ma molto era da riorganizzare e da risistemare perché molti si sono avvicinati all'eCommerce e c'era la necessità di agevolare questo ingresso. La nostra piattaforma si è trovata di fronte a una rivoluzione digitale e le cose sono cambiate in in poche settimane, le abitudini di acquisto e le necessità di chi doveva fare la spesa, piuttosto che comprare qualsiasi cosa e non poteva accedere alla rete fisica dei negozi hanno introdotto nuove variabili. L'online è diventata la soluzione e quindi abbiamo osservato questo fenomeno che è stato veramente importante. Uno per tutti possiamo citare il grocery e attraverso PayPal abbiamo sicuramente facilitato, sotto molti punti di vista, l'accesso a quello che era l'ultimo miglio del processo di acquisto, il pagamento, attraverso strumenti semplici e sicuri.