M&A Pharma e Healthcare: nel 2020 sarà un settore in grande evoluzione

Secondo Fabrizio Cigliese, Partner PwC responsabile del settore Deals area Pharma e Healthcare, "Nel corso del 2020 sono previsti significativi impatti per gli operatori del settore Pharma & Healthcare a seguito del COVID-19, con grande enfasi su investimenti in R&D, cambiamento dell'offerta e del modello operativo adottato fino ad ora dalle aziende coinvolte. Il settore svilupperà nuove dinamiche di business, quali ad esempio cliniche extra-ospedaliere, aiuto in-home ed uso dei canali digitali a supporto del consumatore finale".

Di seguito, i trend che potrebbero emergere nel medio termine:

- Ricerca e sviluppo: studi per l'individuazione di vaccini per prevenire l'infezione da COVID-19 e sviluppo di terapie sperimentali a scopo profilattico e terapeutico;

- Intensificazione dell'offerta e dei servizi: sviluppo di efficaci strumenti diagnostici a supporto della cura e del monitoraggio dei pazienti positivi;



- Parziale conversione della produzione: maggiore richiesta di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di macchinari per far fronte all'emergenza;

- Digitalizzazione dei settori: sviluppo di servizi online per agevolare il consumatore finale, come e-commerce proposto dalle farmacie, e servizi di mobile-Healthcare per il controllo remoto di pazienti.

In particolare, nel Pharma, il sottosettore della produzione di farmaci appare il più appealing per aumento numero operazioni annunciate nel 2019 (+7), seguito dalle società Biotech (+4) e dai distributori farmaceutici (+2). Seppure gli investitori strategici siano stati più focalizzati sulla produzione di prodotti farmaceutici (57%), si registra un notevole aumento dell'interesse degli investitori finanziari sugli altri comparti, con 16 operazioni completate (vs 8 nel 2018). In aumento il numero di operazioni completate dagli investitori stranieri sul territorio (16) nel corso dell'anno (vs. 6 nel 2018).



Trend attesi:

- Impatti COVID-19 - crescita della domanda di farmaci, vaccini ed investimenti in R&D, aumento della digitalizzazione/servizi di logistica e distribuzione a supporto dell'eCommerce, crescita del settore degli integratori, dematerializzazione della ricetta medica e sistemi di delivery on demand);

- Espansione del portafoglio prodotti e maggiore offerta dei servizi offerti dalle farmacie. Sviluppo di App per home delivery;

- Entrata in nuovi mercati e geografie;

- Crescente interesse da parte di investitori finanziari, in particolare Private Equity sui CMO e CDMO.

Nell'Healthcare, il comparto di laboratori e centri diagnostici è risultato nel 2019 di forte interesse per aumento numero di operazioni (+12), seguito da cliniche veterinarie/dentali (+4). Gli investitori strategici sono stati maggiormente attivi (41) rispetto a quelli finanziari (13) con più focalizzazione sul comparto dei laboratori e centri di diagnostica (17) e dei produttori di dispositivi medici (12).



Trend attesi:

- Impatti COVID-19 - incremento della produzione di strumenti DPI, di strumentazione medica come respiratori e ventilatori, incremento delle prestazioni offerte dai laboratori per esami di monitoraggio, investimenti in mobile Healthcare e digitalizzazione dei servizi;

- Inizio di un processo di integrazione delle cliniche veterinarie;

- Consolidamento delle catene di laboratori di analisi e di chirurgia plastica per raggiungere economie di scala;

- Crescita dell'offerta di ospedali privati e centri diagnostici per far fronte ad un incremento della domanda.