Manca la benzina per far ripartire il motore delle aziende

Dalle richieste è emerso che, per gli imprenditori, il rapporto con le banche è ancora una nota dolente il 64% giudica negativamente le informazioni e il supporto fornito dall'istituto di credito, inoltre, il 74% non ha riscontrato corrispondenza tra le informazioni in suo possesso sul Decreto Liquidità e le informazioni ricevute dall'istituto contattato.

"Gli imprenditori - afferma Galassi - chiedono da anni di abbattere il costo dei contributi da lavoro dipendente, il famigerato ?cuneo fiscale', di dare maggiore accesso a crediti e finanziamenti semplificando burocrazia, di erogare contributi a fondo perduto e non finanziamenti per far indebitare ulteriormente le aziende già provate dalla situazione. Un'emergenza va gestita con misure straordinarie e con facilità di accesso agli strumenti. I fondi ci sono, l'Europa è finalmente scesa in campo, ora gli imprenditori si aspettano che i soldi arrivino e non restino intrappolati a causa di cavilli e burocrazia.



La tempestività è oggi un fattore imprescindibile per salvare le imprese.

Tra le associate ci sono, infatti, aziende che registrano una perdita del fatturato del 70% e anche l'ultimo dei tanti decreti non ha fatto abbastanza. Alle piccole e medie imprese non servono briciole o assistenzialismo per tamponare l'emergenza ma una politica industriale che dia visione di lungo periodo, oltre a risposte chiare e immediate. Basta appunto vedere i ritardi nell'erogare la cassa integrazione, oltre alla mancanza di chiarezza e di norme univoche.

Questa crisi ha fatto venire al pettine i nodi di un'economia già in crisi; lo Stato continua, infatti, a mettere le 'pezze' senza credere nella necessità di tutelare il patrimonio imprenditoriale italiano e soprattutto senza investire nel fare impresa, fonte di lavoro e ricchezza per il Paese", conclude Galassi.