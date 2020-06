La BCE rende inutile il MEF ma qualcuno lo vuole a tutti i costi

E l'Italia che fa? Anziché emettere titoli di stato massicciamente per aumentare la propria liquidità disponibile e distribuirla, scende al minimo storico di emissioni, perdendo tempo prezioso dietro MES, SURE, BEI e Next generation vari, che sono comunque prestiti con condizioni, tra cui l'utilizzo per finalità decise da Bruxelles e una nuova stagione di "riforme" stile quella di Monti.

Giova ricordare che la BCE retrocede alle banche centrali dei vari Paesi la gran parte degli interessi del debito acquistato, e che quindi i tassi sono praticamente a zero. Sono però soldi freschi e subito disponibili, mentre la richiesta degli altri fondi europei richiederebbe una preventiva nostra capitalizzazione. Prima contribuiamo e poi ce li prestano.

E se qualcuno nutriva ancora dubbi sul fatto che - almeno in questo caso drammatico di pandemia - la BCE dovesse comportarsi come una vera banca centrale, un segnale forte c'è stato, per fortuna. Il 4 giugno Lagarde annuncia di aver aggiunto ulteriori 600 miliardi di euro per l'acquisto di debito dei Paesi dell'eurozona (la quota italiana è intorno al 20-22%) portandolo a 1.350 miliardi . A Francoforte hanno realizzato che l'economia europea non si può salvare se non iniettando ulteriore liquidità, cosa che probabilmente vedrà un ulteriore stanziamento in autunno o a inizio 2021.



E' come se la BCE avesse detto: voi emettete titoli di debito, io ve li compro e vi finanzio.

Peraltro, i vari fondi come il MES sono dichiaratamente stati istituiti per i Paesi che non avrebbero accesso ai mercati e che si trovano nell'impossibilità di finanziarsi.

Ma l'emissione del BTP Italia ha raccontato una storia diversa, con oltre 100 miliardi di richieste, e la stessa cosa è accaduto con l'emissione successiva. L'Italia quindi non ha affatto perso l'accesso ai mercati né tanto meno la loro fiducia.

Quindi perché impuntarsi sui vari fondi europei che arriveranno col contagocce e nel 2021?

La tesi che il debito pubblico italiano sia già alto non regge. Anche perché se i titoli vengono poi acquistati dalla BCE sono di fatto sterilizzati, cioè nessuno verrà mai a chiedere di rimborsarli poiché, di fatto, sono una partita di giro tra MEF e banca centrale.



Le mosse della BCE hanno quindi messo in soffitta i vari fondi come il MES, con le loro clausole vessatorie, che a questo punto non sono più necessari. Paesi come Grecia, Finlandia e Spagna hanno già dichiarato che non li richiederanno.

Perché quindi continuare a portare avanti un discorso che non solo allo stato dei fatti è inutile e anche pericoloso, visto che metterebbe il Paese sotto tutela?

E' dimostrato dai fatti che non ne abbiamo affatto bisogno e che ci possiamo finanziare attraverso la monetizzazione del debito con l'appoggio della BCE.

Quindi chi vuol fare diversamente a cosa mira? E perché?

Claudio Gandolfo