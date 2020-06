Perchè dobbiamo salvaguardare le filiere

Va molto bene che sia proprio FCA, perché i fornitori e subfornitori (sarebbe "l'indotto") non sono sempre stati trattati con i guanti, soprattutto quando si discuteva di prezzi e tempi di pagamento. Ma si è già detto più volte di come il virus abbia determinato cambiamenti epocali, e quindi oggi si celebra la giornata del santo fornitore.

Era necessario chiedere il finanziamento?

Non è la domanda giusta. La risposta giusta però è che era conveniente e certamente utile. Se infatti leggiamo le informazioni rilasciate nei prospetti finanziari scopriamo che FCA non aveva alcun problema di liquidità attuale. Tuttavia, possiamo avanzare un'ipotesi: il fatto che FCA abbia colto al volo l'opportunità di mettere in sicurezza le casse, raccogliere fondi in Italia, a tassi più bassi di quanto oggi disponibili sul mercato anche grazie alla garanzia SACE del 70% o 80%, potrebbe permettere anche di tenere in piedi non solo i fornitori ma anche i dealers/concessionari, che sono finanziati 7 miliardi di euro da FCA Bank.



Vince chi sa curare fornitori e rivenditori

La grande impresa è forte se ed in quanto ha un parco fornitori di qualità , affidabili e solidi finanziariamente. Questo lo sapevamo anche prima della pandemia e lo spiegavamo a molti imprenditori, offrendo ai meno scettici valide soluzioni fintech. Adesso vediamo quanto sia importante per tutti. Ora succede anche che la grande impresa senza una rete di vendita diretta deve preoccuparsi di mantenere in vita e in efficienza quella indiretta, mentre cerca di spostarsi sui canali digitali dell'eCommerce.

A monte e a valle si vince con pratiche commerciali corrette (#iopagoifornitori) o si perde facile torturando i fornitori e ignorando i distributori. L'operazione FCA-Intesa-SACE ha un suo perché finanziario (prima ancora che politico o sindacale) e ha il grande pregio di richiamare l'attenzione di tutti gli imprenditori a capo delle filiere, soprattutto quelli di dimensione media, verso il valore strategico dei rapporti con fornitori e clienti. Anche la finanza, soprattutto quella alternativa, deve piegarsi a questo comandamento.



Fabio Bolognini, co-fondatore di Workinvoice