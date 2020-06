Moda e retail devono riorganizzarsi, partendo dalla tecnologia

Noi lavoriamo con brand grandi e piccoli che operano in mondi diversi, dal retail al fast fashion e ogni azienda vive problematiche diverse. Non solo, hanno un livello di informatizzazione diversa. Per rispondere, se pensiamo ai negozi, durante il lockdown sono rimasti chiusi in tutto il mondo per un paio di mesi e molti hanno approfittato per investire sul canale eCommerce. Ovviamente l'incremento dei volumi dei canali eCommerce non hanno potuto compensare il retail. A lato, ci sarà "il problema" del canale "wholesale", perché è un canale che ha un suo peso sul totale dei negozi che, essendo rimasti chiusi, probabilmente hanno fatto l'ordine al brand e potrebbe avere anche ritirato la merce, hanno ricevuto la fattura però dopo magari tra sei mesi dovranno rendere buona parte della fornitura perché invenduta.



Cosa accade per i brand?

I brand si aspettano dal canale wholesale un'onda lunga nel secondo semestre di quest'anno anche se poi dipenderà molto dai mercati e dalle zone geografiche. Ovviamente dipende molto dalle dimensioni del brand e da quanto sia internazionalizzato. Il mondo della moda, in questo momento, sta soffrendo, ma è un mondo così dinamico che ci si aspetta anche una ripartenza rapida e c'è una grande positività e una voglia anche di cambiare, di riproporsi in modalità diversa.

Voglia di cambiare o necessità di cambiare: voi avete due tipi di offerte in base alle dimensioni del cliente.

Abbiamo a un prodotto storicamente pensato per le medio grandi aziende che sono sul mercato da anni e le accompagnamo nei mercati. Recentemente abbiamo fatto l'acquisizione di un'azienda inglese - Zedonk - che copre invece le aziende piccole, quelle che fatturano fino a 15 milioni. In realtà, le aziende in questo settore hanno tutte le medesime esigenze a prescindere dalla dimensioni, sia che si tratti di un brand che è presente in centinaia di mercati e che ha un negozio in ogni capitale e brand che operano in mercati più locali. Abbiamo visto che in questo periodo di coronavirus l'eCommerce ha avuto un incremento significativo per tutti i brand, indipendentemente dalla dimensione. Il business fashion necessita di un sistema informativo e una capacità di gestire i processi significativa, nonché una capacità di spostare questi beni, anzi di produrli e di spostarli dal negozio all'eCommerce e quindi c'è una discreta complessità da gestire. Per fare tutto questo, è necessaria una soluzione informatica che possa risolvere questi problemi, che sappia gestire l'omnichannel perché il mercato è cambiato. Se un cliente acquista una camicia, sa che ha acquistato quel brand e a lui non importa in che modo è arrivata tra le sue mani, non ha la minima idea della supply chain che sta alle spalle, ma per il brand il percorso è fondamentale, quanto l'esperienza che vivrà l'acquirente.