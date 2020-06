L'ecosistema delle startup ritorna centrale per lo sviluppo del Paese

Un sistema che ha bisogno di più considerazione.

Queste misure rimettono un po' al centro del dibattito economico e politico il fatto che gli investimenti in capitale di rischio sono importanti e io interpreto questo come un buon primo passo, ma non lo reputo un punto di arrivo. Correva l'anno 2015 quando come Digital Magics abbiamo promosso un white paper dove si parlava proprio di sistema per startup. Questo è un ottimo segnale di fiducia del mercato, ma adesso bisogna monitorare che si giunga alla conferma e prenda vita, Noi, come primi operatori sul mercato italiano, chiaramente non possiamo che ritenerci soddisfatti perché far muovere risorse e capitale privato verso l'innovazione tecnologia è importante ed è un bel segnale anche verso i giovani. Non smetteremo di essere positivi, ma con attenzione.

Voi siete molto attenti all'innovazione che passa molto dall'ibridazione e dall'open innovation e mai come in questo momento c'è bisogno del digitale e dell'innovazione nelle aziende.



Credo che in questo momento il digitale è entrato prepotentemente nella vita di tutti noi come cittadini e come imprese, quindi l'open innovation - che è una contaminazione delle industrie più tradizionali con le startup - è un processo che inizia a funzionare. E' importante avere un percorso di innovazione per linee esterne, soprattutto per le imprese italiane, avere una visione diversa dalla consuetudine. Stiamo costruendo qualcosa di nuovo e questo oggi diventa centrale perché l'innovazione e la trasformazione digitale possono rivoluzionare i mercati o crearne di nuovi. Crea sicuramente per le aziende più tradizionali un valore aggiunto sulla produzione soprattutto in un'economia matura come la nostra. Dobbiamo lavorare sul valore aggiunto di quello che produciamo e stiamo perdendo dei pezzi importanti. Le startup sono un portatore sano di innovazione a basso costo, distribuita sul territorio nazionale, ed è proprio per questo che noi come Digital Magics abbiamo sedi operative in tutto il territorio, da nord a sud, da est a ovest.