Bene la garanzia sull'assicurazione dei crediti. Ma serve di più

Eliminare i divieti di cessione nei contratti

Per supportare il credito commerciale servirebbe un'ulteriore azione dello Stato, piccola ma fondamentale. I mercati che consentono alle aziende di monetizzare le proprie fatture non possono operare efficacemente quando le grandi aziende vietano alle piccole la cessione dei crediti, con clausole ad hoc nei contratti. Va da sé che la presenza di divieti nei contratti rende difficoltoso l'accesso ai finanziamenti dei crediti commerciali e impossibile l'utilizzo di forme innovative di finanza che prevedono appunto la creazione di mercati in cui i crediti possono essere liberamente trasferiti. A livello di sistema questo determina un "collo di bottiglia" nell'efficiente allocazione delle risorse e, in ultima istanza, un incremento del costo di finanziamento per le aziende, in particolare, ancora una volta, per le PMI che hanno minore potere contrattuale nei confronti dei propri clienti.



Eliminare queste clausole, anche andando in deroga fino a fine 2021, aumenterebbe la possibilità per le PMI di cedere le fatture agli intermediari bancari, a quelli del factoring, a quelli dell'invoice trading . Questo è un appello davvero importante, di cui ci siamo fatti portavoce alle istituzioni insieme ad Assifact e Italia Fintech.

In Europa anche questa azione è già stata portata avanti da altri Paesi. Il Regno Unito, che nel 2015 ha emanato una legge per rendere inefficaci queste clausole, ha confermato che il costo di questa misura è pari a zero per il contribuente. Mentre le aziende risparmiano circa un miliardo di sterline in interessi e commissioni ai finanziatori, solo per quanto attiene gli strumenti di factoring e invoice financing. E hanno la possibilità di accedere a un ventaglio di maggiori alternative di finanziamento, tutte con costi che diventano più competitivi.



Insieme a questo intervento ex lege, sarebbe opportuno un atteggiamento collaborativo da parte delle aziende capofiliera, che dovrebbero impegnarsi a pagare le fatture ai piccoli fornitori con puntualità .

Uno strumento più sano per il bilancio nelle crisi di liquiditÃ

Per l'impresa il vantaggio è che vendendo i propri crediti commerciali la sua situazione debitoria non muta, mentre migliora la sua posizione finanziaria netta. Workinvoice ha valutato, attraverso alcune simulazioni sul bilancio di un'ipotetica PMI con fatturato di 10 milioni e margine lordo 5%, che una cessione totale e garantita dei crediti commerciali rappresenti una forma più flessibile e adatta alla gestione della ripresa economica, dopo una chiusura totale di 3 mesi. Un finanziamento a medio-termine erogato a maggio potrebbe rivelarsi insufficiente a gestire il capitale circolante se d'importo contenuto, oppure troppo gravoso da rimborsare se d'importo maggiore.



Come è possibile leggere nel grafico, se l'azienda ricorre a un prestito di un milione di euro a maggio, si crea una liquidità eccessiva, che viene lasciata per mesi sul conto corrente in modo improduttivo, mentre il ciclo di cassa ne porta di nuova anche nei mesi in cui i motori sono spenti. Il crollo arriva 90-120 giorni dopo e a fine anno si esaurisce rapidamente se il business riparte. Ipotizzando un crollo del fatturato del 35% nel 2020 e un recupero parziale (del 20-25%) nel 2021, questa crescita assorbe capitale circolante e la posizione di liquidità si deteriora, diventando negativa nell'ultimo trimestre del nuovo anno.

Al contrario, come si può apprezzare sempre nel grafico, finanziandosi attraverso linee garantite che coprono tutte le fatture emesse da smobilizzare (ottenendo in pochi giorni il 90% del valore facciale), l'azienda ottiene due benefici principali: la posizione di liquidità si mostra più equilibrata e flessibile, riflettendo l'andamento del fatturato. Inoltre, resta aperta la possibilità - dopo la ripartenza nel 2021 e avere verificato la domanda di prodotti e servizi - di ricorrere al debito per effettuare nuovi investimenti.



Matteo Tarroni, Founder e CEO di Workinvoice