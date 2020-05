Gavallotti (Gruppo Celli): il futuro vedrà consumi più domestici e digitali

Il gruppo ha una lunga storia nel beverage dispensing. A che punto siete nel vostro sviluppo, quali linee di prodotto avete? E quanto conta l'export?

La visione e la strategia del Gruppo Celli è focalizzata sulla superiorità dell'erogazione di bevande come modalità di consumo alternativa alla bottiglia. Attraverso le tecnologie digitali vogliamo coinvolgere il consumatore in un nuovo modo di consumare bevande, più ingaggiante e sostenibile. Questa visione non è intaccata dalla crisi Coronavirus, semplicemente dobbiamo intercettare i consumatori in luoghi e modalità diverse da prima.

I comportamenti di consumo saranno segnati da due parole chiave: domestico e digitale. Torneremo alla vita di prima, ma nelle nostre quotidianità rimarranno una riscoperta della dimensione domestica e una pervasività del mondo digitale.



Noi siamo pronti a questi cambiamenti, nella totalità della nostra offerta che va dal mondo della spillatura della birra e dei soft drinks, a quello dell'erogazione dell'acqua, ai servizi di assistenza tecnica e gestione delle basi installate. Tutto questo con una forte visione globale: abbiamo il 70% del fatturato proveniente dall'estero, dove siamo operativi in più di 100 Paesi. Abbiamo sei stabilimenti, di cui 3 in Italia e 3 nel Regno Unito. Abbiamo un team di ricerca e sviluppo che conta più di 60 persone ed è reputato il più forte del settore.

Qual è la vostra strategia di internazionalizzazione?

L'espansione internazionale è da sempre parte del DNA del Gruppo, fin dal 2005 quando è stata creata la prima filiale in Asia. Negli ultimi anni abbiamo effettuato ben 5 acquisizioni nel Regno Unito, oltre alle due effettuate in Italia. Abbiamo aperto diverse filiali nel mondo. Ci reputiamo un'azienda globale e questo viene premiato da tutte le aziende multinazionali del mondo beverage che affidano a noi i loro progetti più innovativi e strategici.



In questo periodo difficile annunciate tre nuove aperture di filiali. Ce ne può parlare?

Con l'apertura di tre nuove filiali in Germania, Usa e Brasile, il Gruppo Celli prosegue il percorso di consolidamento a livello internazionale.

La nuova filiale europea, a Dusseldorf, che prevede l'apertura di uffici e magazzino logistico, si inserisce in un mercato strategico in cui l'azienda è presente da tempo in tutte le categorie di prodotto (birra, soft-drinks e acqua), e dove Celli ha già attiva una rete di professionisti commerciali di alto livello. Celli Deutschland porterà ulteriore valore aggiunto al business del Gruppo, in particolare permettendo di offrire una nuova gamma di prodotti specificamente studiata per il mercato tedesco, di sviluppare il brand Acqua Alma nel mondo dell'erogazione dell'acqua e di implementare gli innovativi servizi di assistenza tecnica del Gruppo.



L'apertura di Celli North America, nello Stato di New York, supporterà invece l'accelerazione della crescita nel primo mercato beverage al mondo, che vede Celli al fianco delle più importanti multinazionali del settore come partner strategico su progetti di innovazione tecnologica. Grazie al piano di espansione commerciale, logistico e produttivo, nonché dei servizi di assistenza tecnica, il mercato americano potrà beneficiare dell'elevato livello di innovazione delle soluzioni dedicate al dispensing di bevande del Gruppo basato su sistemi IOT e data analytics, che lavorano su algoritmi proprietari già sviluppati e consolidati in vari Paesi del mondo.

La terza filiale, Celli Latam, è stata aperta a San Paolo in America Latina, mercato in cui Celli è già leader. Questa apertura in Brasile darà al Gruppo la possibilità di essere più vicino ai propri clienti, garantendo un supporto alla crescita strutturato, e verrà gestita dal personale commerciale Celli già presente in Sud America, che potrà contare su una consolidata rete di distributori.



Cosa significano per voi tecnologia e innovazione?

Celli ha sempre avuto un approccio fortemente orientato all'innovazione. Se vogliamo affermarci come una alternativa superiore al consumo di bevande in bottiglia, non possiamo fare altro che offrire esperienze nuove, sorprendenti e di valore. Queste derivano da un ampio utilizzo di tecnologie digitali. Abbiamo sviluppato la piattaforma cloud più robusta del settore e possiamo offrire oggi al consumatore e ai nostri clienti esperienze e servizi davvero innovativi. Oltre a questo, la ricerca di materiali sostenibili, i progetti di circular economy e l'innovazione dei modelli di business e commerciali devono far parte delle strategie di un'azienda leader.