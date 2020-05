Le banche motore della ripartenza economica del Paese

- La diminuzione dei servizi di pagamento dovuta al minor numero di transazioni;

- Una maggiore difficoltà nel ridurre i costi fissi nel breve termine e un aumento della complessità nell' adeguare strutture di costo rigide

- Un aumento del Rischio Operativo (incluso cybersecurity) legato al repentino aumento dello smartworking, dell'online banking e dei contactless payments

- Una crescita del Costo del Rischio e dei nuovi flussi di Credito Deteriorato, in particolare nel segmento PMI e sul business del Credito al Consumo;

- Una riduzione della relazione fisica con i clienti per effetto della minor affluenza in filiale

In questo scenario, si prevede, per il 2020, un calo dei ricavi pari al -5/7%, una crescita delle rettifiche su Crediti del +40/50% e un conseguente impatto negativo sui profitti pre-tax del -50/60%.



Ciononostante, le banche possono rispondere a questo scenario avverso orientando i propri investimenti per accelerare sulla digital transformation e aumentando i ricavi posizionandosi come il partner di fiducia per le imprese e le persone.

Crescerà la migrazione sui canali digitali: secondo una ricerca di Accenture, infatti, il 10% degli italiani che prima dell'attuale emergenza preferiva svolgere le proprie operazioni esclusivamente all'interno delle filiali, passerà in futuro ai canali digitali. Le filiali stesse erogheranno, quindi, i servizi di consulenza online. Questo consentirà di portare a scala lo smartworking, agevolando le richieste dei dipendenti e permettendo un risparmio dei costi di real estate.

Questo nuovo modello può consentire un risparmio dei costi fino al 15%.

La banca del futuro, guidata da una leadership responsabile e con un nuovo modello operativo, genererà valore sostenibile per l'ecosistema e, già nel 2022, vedrà una crescita dei ricavi fino al +4%



La creazione di un nuovo modello operativo basato sul digitale, una rinnovata relazione di fiducia con la clientela e l'implementazione di una nuova offerta di servizi data driven possono portare, nel 2022, a far crescere i ricavi fino al +4%.

''Le banche devono agire ora alla costruzione di un futuro di valore per l'Industry ed essere il motore della ripartenza economica. Possono, e devono, posizionarsi come ?partner di fiducia' del sistema Paese'' ha dichiarato Massimiliano Colangelo, Financial Services Lead di Accenture. ''La banca del futuro, che si sta definendo in queste drammatiche settimane, deve essere in grado di generare valore per i propri dipendenti, i propri clienti e per l'intero ecosistema, fondando la propria governance su un sistema di valori rinnovato alla luce dei nuovi scenari. Dovrà, inoltre, rivedere il modello operativo accelerando al massimo la propria agenda digitale per essere sostenibile, resiliente e rilevante per il cliente.''



Questo cambiamento sarà necessario per rapportarsi al meglio con il nuovo consumatore ''Post COVID-19'', più responsabile, attento alle questioni etiche e, soprattutto, votato al digitale.

Uno scenario cross-industry: il consumatore ''post COVID-19'' e l'impatto sistemico della crisi

Secondo una ricerca Accenture l'emergenza in corso ha accelerato in modo significativo l'adozione di strumenti e soluzioni tecnologiche, comportando un radicale cambiamento nei comportamenti dei consumatori e ridefinendo il concetto stesso di consumo, in passato legato all'importanza della proprietà, oggi alla possibilità di accesso a beni e servizi. Inoltre, la crisi attuale sta portando gli individui a considerare ogni giorno più seriamente l'impatto delle loro scelte di acquisto sulla salute e sull'ambiente.



Ne emerge una rivalutazione dei bisogni essenziali, con un impatto a lungo termine principalmente per quanto concerne ambiti come la responsabilità (il 64% ha fatto acquisti consapevoli e per il 91% continuerà a farlo in futuro), la salute (circa l'80% dei consumatori ha infatti come priorità la salute personale e quella di amici e parenti), la famiglia (l'81% degli italiani ha dichiarato che in futuro trascorrerà molto tempo in famiglia rispetto a prima della crisi) l'appartenenza (più del 50% dei consumatori afferma di sentirsi più connesso con la famiglia, gli amici e la comunità), la sicurezza finanziaria (un'importante priorità per il 54% degli italiani).

''Negli ultimi tre mesi abbiamo affrontato una situazione di emergenza epocale, che ha cambiato drasticamente il nostro modo di vivere, di fare acquisti e di lavorare. Le aziende, per garantire la continuità del business, hanno risposto con azioni straordinarie, mostrando grande capacità di reazione, coinvolgimento dei dipendenti e velocità'', ha dichiarato Mauro Macchi, Strategy & Consulting Lead di Accenture per l'Europa. ''Siamo di fronte alla più complessa prova di leadership a nostra memoria. È un momento di crisi profonda, che però rappresenta anche un'occasione unica per accelerare un cambiamento sistemico del nostro tessuto economico. Ciascuna impresa, infatti, dovrà ripensare il proprio modello di business e cambiare l'organizzazione della forza lavoro e dei processi, focalizzandosi su un nuovo approccio basato sulla fiducia, sull'autenticità e sull'empatia''.