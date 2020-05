L'impatto dell'emergenza coronavirus sulle PMI italiane

Più del 70% delle aziende ha visto una drastica riduzione del business ed è dovuta ricorrere ad aiuti e sovvenzioni, e per circa l'80% dei rispondenti le misure messe in atto dalla propria azienda per proseguire l'attività sono efficaci. Ne deriva poi che il 58% di chi ha adottato per i propri dipendenti misure di smartworking crede che questa misura continuerà anche in futuro.

A fianco ad una solida base (49% del campione) che in futuro non cambierà il proprio atteggiamento verso le questioni ambientali, quasi un altro 40% degli intervistati afferma che presterà ancora maggiore attenzione verso questi temi. Sempre in ambito di sostenibilità è interessante evidenziare come per il 36% i piani di efficienza energetica in programma saranno portati a termine.

Una azienda su due ha dovuto modificare alcuni processi per poter continuare a servire i propri clienti e dichiara che, anche in caso di ripartenza, avrebbe delle difficoltà ad adeguarsi alle norme richieste.



Per quanto riguarda i consumi, gli intervistati ne hanno registrato un drastico calo (il 76% degli intervistati per l'energia elettrica e l'80% per il gas) che si prevede rimarranno stabili o diminuiranno ulteriormente nei prossimi mesi, con il 37% degli intervistati che si aspetta nei prossimi mesi una riduzione dei consumi di energia elettrica e il 54% di gas.

Secondo Fabio Bocchiola, AD Repower Italia (nella foto), ''questo lavoro è nato dal desiderio di Repower di offrire un contributo alla ripresa del sistema Italia sfruttando il punto di vista privilegiato che abbiamo sul mondo della piccola e media impresa, con decine di migliaia di clienti che costituiscono il nostro portafoglio. Grazie al contributo di BVA Doxa siamo felici di mettere a disposizione dei dati aggiornati che misurano vari indicatori chiave di come le aziende hanno vissuto l'emergenza coronavirus e soprattutto di quali sono le loro aspettative e previsioni circa i prossimi mesi. Tra i vari messaggi ricavati da questa elaborazione trovo particolarmente interessante il dato relativo alla sostenibilità, verso la quale la metà degli intervistati ha dichiarato di non prevedere cambi di approccio e quasi il 40% si immagina addirittura un aumento dell'attenzione verso questa tematica, segno che viene concepita sempre più come una leva di business nelle strategie delle PMI italiane''.

