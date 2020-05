Prestiti agevolati per le imprese: è davvero quello che serviva?

Così lo stesso ministro Gualtieri, proprio il 4 maggio ha anticipato delle azioni integrative che vanno in questa direzione. Ha parlato di misure ''molto importanti a sostegno delle imprese anche sotto forma di contributi a fondo perduto a sostegno della capitalizzazione, degli investimenti e dell'innovazione''.

Ma non è sufficiente intervenire solo sul fronte del credito. Anche l'impatto del fisco, ad esempio allungando le sospensioni è un'altra leva fondamentale. Come del resto la moratoria sui prestiti, insomma tutte quelle misure aggiuntive per dare respiro all'impresa.

Non da ultimo l'ultimo bando di Invitalia per il rimborso dei costi di DPI, ma anche qui torniamo alle considerazioni iniziali.

Quanta visibilità è stata data al bando? E quanto è stato fatto in termini di comunicazione alle imprese?



La procedura è abbastanza semplificata, anche se ci sono una serie di punti da approfondire soprattutto per le grandi aziende, come ad esempio il tema degli acquisti per le controllate. oppure la questione di tempi e scadenza della presentazione della domanda, visto che si parla del prossimo 11 maggio.

Un'informazione tempestiva è un elemento fondamentale in questa situazione, come pure la possibilità di contare su attori che facciano da punto di contatto tra le aziende e le loro necessità quanto mai concrete e un'amministrazione pubblica, che sta cercando di mettere in campo azioni adeguate alle sollecitazioni in atto.

Katiuscia Terrazzani, country manager di Ayming