PMI e Fase 2: adesso ci vuole lo Stato

Del resto, anche l'accesso agli ammortizzatori sociali non è stato semplice. Le piccole imprese si sono dovute orientare in un labirinto di ammortizzatori diversi (CIGO, FIS, Cassa Integrazione in deroga alle Regioni, etc), attivando spesso procedure troppo complesse. Non è un caso che su un totale di 4,4 milioni di istanze per bonus partite IVA, circa 300mila sono risultate errate.

È assolutamente necessario che lo Stato metta in atto misure veloci e efficaci per creare un clima di fiducia, capace di contrastare quelle insicurezze che producono l'effetto immediato di limitare i consumi a quelli strettamente necessari.

Dal canto nostro, una volta evidenziate le esigenze più pressanti da parte delle imprese aderenti al nostro Fondo, abbiamo cercato di avviare tutti i provvedimenti che consentissero alle stesse di sostenere e garantire che la formazione già programmata o in fase di programmazione non si arrestasse.



Abbiamo provveduto, quindi, alla nostra immissione di liquidità, innalzando a 10 milioni la dotazione economica dell'Avviso per finanziare la formazione, attualmente aperto.

Abbiamo consentito l'immediata conversione della formazione d'aula in teleformazione e abbattuto a zero il cofinanziamento delle imprese, quando consentito dalla norma, affinché potessero essere formati anche i lavoratori in condizione di sospensione lavorativa.

Non ci è stato possibile, tuttavia, soddisfare l'esigenza espressa a gran voce da tutte le imprese, di poter realizzare a distanza anche la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, uno degli ambiti formativi più impattati dall'emergenza sanitaria, che resta inapplicabile e non finanziabile in quanto non disciplinata in tal senso.

Servono, dunque, risposte immediate e strutturali.

Bisogna lavorare sulla domanda, dare fiducia al Paese, immettere liquidità. In tutti i periodi di grande crisi, è la spesa pubblica il primo motore dell'economia nazionale. 120 miliardi di lavori pubblici sono necessari a costruire infrastrutture, ponti, strade, ospedali e scuole. Anche se un po' artificioso, immettere spesa pubblica è lo strumento per consentire la ripresa della catena lavorativa, così che a sua volta, chi lavora, rassicurato da una prospettiva a breve termine, ricominci a consumare innescando un meccanismo virtuoso in cui il Paese possa effettivamente ripartire. Meccanismi che incentivino la domanda sono necessari. Così come sono necessarie risorse finanziarie a fondo perduto per imprese e cittadini, perché si possa recupera il differenziale economico di questi mesi di paralisi.



Non va dimenticato, infatti, il debito pubblico, pari al 130-140% del PIL in Italia e fonte di 76 miliardi di interessi da pagare ogni anno, contro una liquidità pari a 1.400 miliardi in risparmi privati.

Varrebbe la pena ricordare che nell'immediato dopoguerra, fu avviata la sottoscrizione di un prestito nazionale per la ricostruzione del Paese. Non ci resta che chiedere a gran voce un analogo scatto di reni, una raccolta importante interna da dedicare alla crisi economica che ci ponga, finalmente, in condizioni realmente negoziali in Europa.

#laformazionenonsiferma

Egidio Sangue, vicepresidente e direttore di FondItalia - Fondo Interprofessionale per la formazione continua