Puntare sull'innovazione per affrontare la crisi (e uscirne)

Chi conosce la nostra filosofia di investimento sa che abbiamo strutturato questo periodo di accelerazione degli investimenti su cinque temi: commercio dirompente, scoperta genomica, macchine intelligenti, nuova finanza e dati esponenziali.

In questo periodo di crisi, crediamo che ognuno di questi temi avrà un ruolo importante.

eCommerce globale - Abbiamo già osservato un buon incremento nell'uso dell'eCommerce, in quanto i consumatori evitano il contatto fisico nei negozi.

Scoperte genetiche - Il COVID-19 viene analizzato a livello genetico per testare e vaccinare la nostra popolazione contro il virus.

Macchine intelligenti - L'automazione sarà affidata alla produzione e alla consegna di merci con un contatto umano minimo.

Nuova finanza - I fornitori di soluzioni di pagamento continueranno a ridurre i problemi di pagamento e il contatto fisico nel commercio tradizionale.



Dati esponenziali - L'affidabilità e la velocità di trasmissione dei dati hanno aiutato le aziende a continuare a operare in modo efficiente grazie alle videoconferenze e alle collaborazioni professionali, mentre a casa i consumatori si divertono con programmi di intrattenimento, socializzazione e videogiochi di alto livello.

Investiamo nell'innovazione. Siamo ottimisti. Viviamo in un momento di accelerazione del cambiamento economico dovuto all'accelerazione dell'innovazione. Crediamo nel nostro governo e nelle nostre istituzioni e/o nella capacità collettiva di risolvere questa crisi. Disponiamo di nuovi strumenti per combattere una pandemia che viviamo per la prima volta nella nostra storia. Infine, abbiamo spesso osservato che scommettere contro l'ingegno umano non è un buon investimento. Continueremo a credere che usciremo da questo processo più forti e meglio preparati per il futuro.



Siamo coscienti di vivere momenti di disagio e stress. Tutti noi del team auguriamo a voi e alla vostra famiglia sicurezza e salute in questi tempi che non hanno precedenti.

Matthew Moberg, Vice President, Portfolio Manager e Research Analyst di Franklin Equity Group